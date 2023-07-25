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Вы ошибались всю жизнь: 6 овощей, которые на самом деле фрукты

Елизавета Бельмас
25 июля 2023, 17:43 обновлено 25 июля, 18:28
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Узнайте, что из овощей является фруктом, но об этом мало кто знает.
6 овощей, которые на самом деле фрукты
6 овощей, которые на самом деле фрукты / коллаж: Главред, фото: pexels

К настоящему времени все знают, как важно есть много овощей. И мы всегда стараемся добавлять в свой рацион разнообразные овощи. Но все становится сложнее, когда выясняется, что некоторые из овощей, которые мы ели, вовсе не являются овощами. Какие фрукты путают с овощами узнайте далее.

Прежде чем мы перечислим овощи или фрукты, нам сначала нужно разобраться с терминами. Что делает что-то фруктом и что делает что-то овощем? Плод - это семеноносная часть растения, для роста которой требуется опыление, и распространение которого приведет к дальнейшему распространению вида. Овощ – это стебель, лист, луковица, корень или другая часть растения. Но существует много неправильных представлений о том, что считается фруктом, а что нет.

А если вы хотите узнать, как картошка влияет на человека, читайте наш материал - что произойдет с человеком, который не может жить без картошки и ест ее постоянно.

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И так, что из овощей является фруктом рассказали на сайте Tips and Tricks.

Фасоль

Удивительно, но зеленую фасоль на самом деле следует считать фруктом. Это потому, что зеленая фасоль содержит семена, обеспечивающие размножение вида. Несмотря на то, что она не сладкая на вкус и люди всегда называют ее овощем, технически она является фруктом.

Баклажаны

То же самое касается баклажанов. Хотя мы бы не стали есть баклажаны в сыром виде, они считаются ягодами. Только очень большими. Они не такие сладкие, как ягоды, и, возможно, не станут отличным дополнением к утреннему йогурту, но технически они являются фруктами.

Оливки

Хотя и не было до конца ясно, к какой пищевой группе относятся оливки, мы никогда бы не подумали, что это фрукт. Но они происходят из цветка оливкового дерева. И это технически делает их фруктами.

Тыква

Кабачки, как и тыква вырастают из цветка. Это означает, что технически они являются фруктами. Удивительно, правда?

Огурцы

Еще более удивительным является тот факт, что огурец тоже является фруктом. Их вкус немного слаще, чем у других фруктов в этом списке и проще поверить, что огурец — хорошее дополнение к вашему фруктовому салату.

Перец

Да, даже самый острый перец — это фрукт. Нетрудно поверить, что болгарский перец — это фрукт. Хотя они всегда считаются овощем. Но все перцы происходят из цветов, а это значит, что все перцы (даже самые острые) считаются фруктами.

Напомним. не так давно мы рассказывали, что плоды болгарского перца имеют пол и разную форму соответсвенно, а сладость перца можно определить взглядом, даже не попробовав на вкус.

Также мы рассказывали, как на организм человека может повлиять такой популярный продукт, как картофель, если есть его каждый день или реже, но в больших количествах.

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