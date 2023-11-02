Зачем на кухонных ножницах зубцы: 3 полезные функции, которые мало кто использует

Все мы видели зубчатую овальную полость с внутренней стороны ручек кухонных ножниц, но редко задумываемся о ее назначении. Мы расскажем, зачем на кухонных ножницах зубцы и какие 3 функции они выполняют.
Как чистить орехи?
Если вам нужно расколоть орехи, зубчатая полость на ножницах придется как нельзя кстати. Поместите орех в эту полость, лучше поперек, и сожмите ручки. Орех легко расколется, и вы сэкономите время и усилия.
Как открыть сильно закрученную бутылку?
Ножницы также могут быть полезны при открывании крышек, особенно если они сильно закреплены или у вас мокрые руки. Просто поместите крышку в зубчатую полость и поворачивайте. Этот метод подходит для крышек разного диаметра, даже если у них нет резьбы.
Рыба не ускользнет
Одним из наиболее неожиданных применений (но супер полезных) этих зубчиков является возможность держать рыбу для чистки. Поместите хвост рыбы между зубчиками и сомкните ручки ножниц.
Этот метод оказывается очень удобным, особенно если у вас нет перчаток для чистки рыбы. Рыба надежно фиксируется, и вы можете безопасно продолжать чистить ее.
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