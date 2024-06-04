Загадка для опытных хозяек: что означают коричневые пятнышки в яичном белке

Бледно-коричневые пятнышки в яичном белке - это не кусочки скорлупы, эксперты назвали их истинное предназначение и ответили, можно ли их есть.

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Что означают коричневые пятнышки в яичном белке - загадка для хозяек / Коллаж Главред, фото: УНИАН, reddit

Яйца являются основным продуктом на многих кухнях благодаря своей универсальности и превосходным вкусовым качествам. Независимо от того, предпочитаете ли вы вареные яйца, омлеты или пашот, они никогда не разочаровывают. Однако, замечали ли вы когда-нибудь что-то особенное, когда разбиваете яйцо?

Если вы внимательно посмотрите на яичный белок, то время от времени заметите крошечные коричневые пятнышки. Хотя их легко принять за фрагменты скорлупы, на самом деле это не так, сообщает Express.

На самом деле они абсолютно "безвредны". Это пищевое откровение недавно появилось на Reddit.

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Пользователь разжег любопытство, поделившись фотографией своего сырого яйца, на котором были заметны маленькие пятнышки в яичном белке. Светло-коричневые пятнышки, казалось, вызывали определенное беспокойство.

"Я никогда раньше не покупал яйца этой марки, но они, кажется, вкуснее. Я съел уже около 10 яиц из дюжины, и это первый раз, когда я вижу такое. Кто-нибудь знает, что это за пятнышки, которые я обвел? Это не скорлупа", - говорилось в сообщении.

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Вопрос вызвал шквал ответов, и вскоре кулинарная тайна была разгадана.

Один из комментаторов объяснил: "Это маленькие пятнышки крови и/или белка, оставшиеся после формирования яйца. Абсолютно безвредны и вполне пригодны к употреблению в пищу. Очень часто встречается на свежих яйцах".

Похоже, что все были точны, поскольку такие случаи довольно часто случаются с яйцами. Если они вызывают у вас дискомфорт, вы можете удалить их или просто съесть - нет причин для беспокойства.

Healthline сообщает, что мясные пятна, как правило, находятся в белке яйца и могут развиваться из фрагментов тканей, которые яйцеклетка подхватывает во время прохождения яйцевода. И наоборот, кровяные пятна обычно наблюдаются в желтке и могут возникать, когда кровеносные сосуды в яичниках или яйцеводе курицы разрываются.

Белковые отложения, которые появляются в яичном белке, иногда называют альбуминами. Для тех, кто не знаком с их внешним видом, они, как правило, имеют коричневый или беловатый цвет.

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