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Загадка на внимательность: где спрятано число 338 - его надо найти за 7 секунд

Алёна Воронина
10 января 2025, 17:14
39
Непросто будет понять, где спрятан правильный ответ, ведь взгляд постоянно будет скользить мимо него.

Девушка, загадка
Надо найти число 338 среди чисел 333/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

Головоломки и оптические иллюзии могут стать как хорошим способом проверить свои интеллектуальные способности, так и отличным методом, как их потренировать. Ведь такие загадки имеют такое же положительное влияние на мозг человека, как физические упражнения - на тело человека.

Регулярное разгадывание подобных загадок может "творить чудеса" - таким образом можно натренировать свой мозг настолько, что в дальнейшем вам будет удаваться щелкать различные интеллектуальные задачки, словно орешки.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать число 338 среди большого количества чисел 333, пишет Главред. Непросто будет понять, где именно спряталось нужное число.

От такого большого количества чисел 333 просто глаза будут разбегаться. В такой ситуации очень легко опустить руки и отступиться, но не стоит этого делать, ведь если приложить усилия и постараться, то правильный ответ точно вам откроется.

Нужно внимательно осмотреть все места на картинке. Чтобы облегчить себе задачу, можете просматривать по очереди или все столбцы с числами, или все строки - как вам удобно.

Но на загадку дается очень мало времени - всего 7 секунд, поэтому придется спешить во время разгадывания.

Загадка
Надо найти число 338 среди чисел 333/ Главред

Когда разгадаете загадку, можете такой поделиться ею со своими родными и друзьями - возможно они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

На картинке внизу мы обозначили правильный ответ. Но советуем сперва попробовать самостоятельно разгадать загадку, а уже потом пролистывать страницу вниз.

Загадка
Непросто будет найти спрятанное число/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти ошибку за 11 секунд. На картинке мы видим девушку, которая моет посуду. Казалось бы, ничего необычного. Но что-то на картинке не так.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 22 секунды угадать, где 3 отличия между картинками с девушкой и львом. Выявить несколько различий между двумя рисунками может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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