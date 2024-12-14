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Загадку разгадать почти невозможно: лишь единицы справятся за 30 секунд

Алёна Воронина
14 декабря 2024, 08:20
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Сложный вопрос может любого загнать в ступор - придется очень хорошо постараться, чтобы выйти победителем в запутанной игре.
Девушка, загадка
Надо разгадать загадку за 30 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Разнообразные загадки являются хорошей тренировкой для мозга, ведь они заставляют его работать "на полных оборотах", когда вы пытаетесь найти правильный ответ.

В следующей загадке лишь единицы смогут добраться до правильного ответа, ведь такая задача заводит в интеллектуальный лабиринт и не позволяет из него быстро выбраться, пишет The Mirror.

В издании отмечают, что такая загадка прозвучала в американской версии популярной программы The 1% Club TV. На протяжении всего шоу сотня зрителей получает серию интересных вопросов, которые постепенно становятся сложнее. Последний вопрос самый сложный, и до этого этапа добирается небольшое количество людей.

видео дня

Итак, одна из самых сложных загадок, которые прозвучали в шоу, следующая: "Прошлый месяц не был маем и не был июлем. Следующий месяц - не январь, март или ноябрь. Ни прошлый месяц, ни следующий месяц не является апрелем, августом или декабрем. Каким это должен быть месяц?"

На разгадывание этой загадки предлагается всего 30 секунд. Однако справиться с такое небольшое количество времени сможет намного людей.

Внизу вы сможете увидеть правильный ответ.

Правильный ответ: апрель.

Объяснение такое: подсказка "прошлого месяца" исключает июнь и август. Подсказка "в следующем месяце" исключает декабрь, февраль и октябрь. Подсказка "ни прошлого месяца, ни следующего месяца" исключает все остальные месяцы, кроме апреля.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой всего за 12 секунд надо догадаться, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются две девушки - загадку нужно разгадать всего за 19 секунд. Увлекательная головоломка заставит читателей глубоко задуматься, ведь непросто будет заметить три тонких различия между двумя почти идентичными изображениями.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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