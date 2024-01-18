Загадочная головоломка: нужно найти книгу среди горы канцелярских товаров

Заставлять свой мозг тренироваться каждый день - отличный способ сохранить ясность ума до глубокой старости. Головоломки в этом деле очень пригодятся. Готовы ли вы бросить себе новый вызов?
Посмотрите внимательно на изображение. Где-то среди горы канцелярских принадлежностей спрятана книга. Если у вас достаточно острый глаз, вы легко сможете ее найти.
Для этой конкретной головоломки нет ограничений по времени, хотя ради интереса можно поставить таймер и выяснить, сколько времени вам понадобится.
Подсказка: книга открыта, на страницах есть диаграммы. Удалось ли вам ее заметить?
Если у вас не получается решить головоломку, попробуйте сосредоточить свои усилия на левой стороне изображения, а не на правой.
Правильный ответ опубликован ниже:
Хотите решить еще несколько головоломок? Тогда попробуйте найти пять платьев за 30 секунд и за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке.
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