Загадочная головоломка: нужно найти книгу среди горы канцелярских товаров

Где-то на изображении спрятана книга. Достаточно ли у вас зоркий взгляд, чтобы ее найти?

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Головоломки заставляют мозг работать лучше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Заставлять свой мозг тренироваться каждый день - отличный способ сохранить ясность ума до глубокой старости. Головоломки в этом деле очень пригодятся. Готовы ли вы бросить себе новый вызов?

Посмотрите внимательно на изображение. Где-то среди горы канцелярских принадлежностей спрятана книга. Если у вас достаточно острый глаз, вы легко сможете ее найти.

Видите ли вы книгу на картинке? / Фото: mirror.co.uk

Для этой конкретной головоломки нет ограничений по времени, хотя ради интереса можно поставить таймер и выяснить, сколько времени вам понадобится.

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Подсказка: книга открыта, на страницах есть диаграммы. Удалось ли вам ее заметить?

Если у вас не получается решить головоломку, попробуйте сосредоточить свои усилия на левой стороне изображения, а не на правой.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Хотите решить еще несколько головоломок? Тогда попробуйте найти пять платьев за 30 секунд и за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке.

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