'Закрытый' или 'общительный' человек: что о вас может рассказать оптическая иллюзия

С помощью этой оптической иллюзии можно узнать, являетесь ли вы амбициозным мечтателем или "закрытым" человеком, который не очень легко открывается другим.

https://glavred.info/life/zakrytyy-ili-obshchitelnyy-chelovek-chto-o-vas-mozhet-rasskazat-opticheskaya-illyuziya-10603328.html Ссылка скопирована

Оптическая иллюзия / коллаж: Главред, фото: Mirror, ua.depositphotos.com

Говорят, что картинка рисует тысячу слов, но что, если бы она также могла рассказать вам о том, какая у вас личность? Подобно тому, как язык нашего тела и выражение лица могут говорить, указывая на то, лжем ли мы, нервничаем ли, счастливы ли, может ли простая картина делать то же самое? Конечно, к оптическим иллюзиям и их интерпретациям следует относиться с осторожностью, потому что они не являются научными доказательствами, но могут указать на определенные характеристики человека. Об этом пишет Mirror.

Тест по картинке / фото: Mirror

Посмотрите на картинку выше, что вы видите в первую очередь? Не думайте долго, просто скажите ответ.

Кто-то сразу видит припорошенное снегом дерево, а кто-то мгновенно замечает льва.

видео дня

Что значит, если вы увидели дерево

Автор видео в TikTok и студентка Стэнфордского университета Миа Илин утверждает, что те, кто видит дерево, сначала "холодно" относятся к людям, которых встречают, но со временем становятся "веселыми" и "дружелюбными", когда узнают друг друга ближе.

"Когда дело доходит до любви, эти люди не будут преследовать, а будут ждать, пока другой человек сделает первый ход. Вы отдадите им всего себя и будете бороться за них, несмотря на то, что могут подумать другие", - добавила Миа.

Она также добавила, что поскольку вы очень закрытый человек, люди постоянно интересуются вашей жизнью, что делает вас еще более привлекательным и интересным.

Что значит, если вы увидели льва

По её словам, если вы увидели льва первым, это означает, что вы являетесь общительным человеком и любите общаться.

"Вы часто будете избегать конфликтов и позволять другим управлять вами, а не ввязываться в споры или жаркие дебаты. Тонны людей хотят быть вашими друзьями, и вы также очень устойчивы - никогда не позволяете сломать себя", - утверждает Миа.

Она также добавила, что вы будете тем человеком, который постоянно мечтает о своей идеальной жизни и ставит перед собой амбициозные цели.

"Благодаря тому, насколько вы умны и трудолюбивы, вы знаете, что ваши мечты обязательно сбудутся", - объясняет она.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред