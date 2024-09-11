Волка могут найти только единицы: интересная головоломка на внимательность

Главред предлагает еще раз проверить внимательность и пройти экспресс-тест на внимательность и сосредоточенность. По данным исследований, подобные тесты полезны для мозга, ведь стимулируют его части, которые отвечают за концентрацию и память.
Кроме этого, это также полезно для психического здоровья, концентрации и внимания как у молодых, так и у пожилых людей.
На рисунке изображено пятьдесят пять изображений волка, однако только одно из них существенно отличается от других. Нужно за 5 секунд отыскать чужака в этой стае.
Поздравляем тех, кто легко справился с этой задачей за 5 секунд. А тем, у кого не удалось так быстро найти отличие, не стоит переживать - нужно как можно чаще выполнять такие задания, чтобы улучшить свое внимание.
Подсказка, какой волк отличается - на рисунке.
Главред также рассказал о сложном вопросе, который на собеседовании в Гарвардском университете поставил людей в тупик: отмечается, что 90% людей отвечают на него неправильно.
Кроме этого, Главред рассказывает, что об оптической иллюзии - тольколюди с "орлиным зрением" найдут мячик за 8 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятан мяч для гольфа, еще и сделать это за такое небольшое количество времени.
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