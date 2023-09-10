Желтое станет белым: эксперт рассказал, как легко отбелить простыни

Белое постельное белье, особенно простыни, может легко обесцветиться, и на него будет неприятно смотреть. Один из лучших способов гарантировать, что простыни не пожелтеют и не обесцветятся, — регулярно стирать их, в идеале — раз в неделю.
Эксперт Гарет Коксалл рассказал, как избежать обесцвечивания белых простыней, пишет express.
Один из способов сохранить белое постельное белье белым — это добавить в стиральную машину необходимое чистящее средство, например пищевую соду.
"Добавление лимонного сока, пищевой соды или белого уксуса в моющее средство или кондиционер для белья может помочь сохранить яркость. Пищевая сода и уксус действуют как натуральные смягчители тканей, что делает их отличной экологически чистой заменой для людей с кожей, чувствительной к химическим веществам", - поделился эксперт.
Также он отметил, что лимоны содержат лимонную кислоту, которая является природным отбеливателем и помогает отбелить ткани.
Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает отбеливать ткани и убивать бактерии.
Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, является щелочью, что означает, что она легко удаляет грязь и пятна с одежды.
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