Жуки отступят: семь способов, чем можно побрызгать баклажаны

В ход пойдет все - от спрея на основе мыла до подкормки органическими удобрениями.

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Чего боятся личинки колорадского жука? Методы вас удивят / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Главной неприятностью, омрачающей ваш дачный сезон, могут оказаться жуки-вредители. Если вовремя не обработать плоды, то эти "друзья" их съедят и даже не подавятся. Главное - все делать быстро и следовать всем инструкциям опытных садоводов. Сегодня Главред расскажет, как избавиться от жуков на баклажанах.

Во-первых, стоит уточнить, какие жуки едят баклажаны. Самый распространенный паразит - колорадский жук. Кроме того, различают картофельного жука, так называемого "баклажанного муравья", "баклажанного жука" и жуки трипсы, питающиеся соками растений и оставляющие на их листочках серебристые следы.

В зависимости от региона и конкретных условий, другие виды жуков также могут атаковать баклажаны. Например, жуки-листоеды или жуки-плавунцы.

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Чем можно обработать баклажаны от вредителей - от "народных методов" до химии

Собирать жуков и их личинок можно даже руками. Но этот вариант актуален только для контроля за растениями в небольших огородах или садах. Если ваш участок покрупнее, советуем обратиться к следующим примерам:

Мыльный раствор. Хороший способ, чем обработать баклажаны чтобы не ел колорадский жук. Разведите нерафинированное жидкое мыло в воде (около 1 чайной ложки на 1 литр воды) и опрыскивайте растения этим раствором.

Хороший способ, чем обработать баклажаны чтобы не ел колорадский жук. Разведите нерафинированное жидкое мыло в воде (около 1 чайной ложки на 1 литр воды) и опрыскивайте растения этим раствором. Чесночная настойка. Вот что самое эффективное от колорадского жука. Измельчите несколько зубчиков чеснока, залейте водой и дайте настояться несколько часов. Затем процедите и опрыскивайте растения.

Вот что самое эффективное от колорадского жука. Измельчите несколько зубчиков чеснока, залейте водой и дайте настояться несколько часов. Затем процедите и опрыскивайте растения. Масляной перцовый раствор . Смешайте нерафинированное растительное масло с водой и добавьте немного острой паприки или перца. Этот раствор может служить как отпугивающее средство для некоторых вредителей.

. Смешайте нерафинированное растительное масло с водой и добавьте немного острой паприки или перца. Этот раствор может служить как отпугивающее средство для некоторых вредителей. Раствор молока и воды . Разведите молоко с водой (пропорции около 1:10) и опрыскивайте растения. Этот раствор может помочь укрепить растения и сделать их менее привлекательными для вредителей.

. Разведите молоко с водой (пропорции около 1:10) и опрыскивайте растения. Этот раствор может помочь укрепить растения и сделать их менее привлекательными для вредителей. Табачный раствор. Замочите табак или табачную пыль в воде и дайте настояться. Затем опрыскивайте растения этим раствором. Табак содержит никотин, который может быть токсичен для некоторых вредителей.

Замочите табак или табачную пыль в воде и дайте настояться. Затем опрыскивайте растения этим раствором. Табак содержит никотин, который может быть токсичен для некоторых вредителей. Химия . Некоторые бактериальные препараты, такие как Bacillus thuringiensis, могут быть использованы для борьбы с вредителями.

. Некоторые бактериальные препараты, такие как Bacillus thuringiensis, могут быть использованы для борьбы с вредителями. Нимовое масло. Нимовое масло извлекается из семян дерева ним и может использоваться как инсектицид и отпугивающее средство для вредителей.

Что самое эффективное от колорадского жука - другие советы дачников

Огород или сад можно оградить сеткой или агроволокном, чтобы вредители не подступали к вашему урожаю. Или вообще "поселите" у себя в огороде пауков, привлекайте туда птиц и других хищников, вот чего боятся личинки колорадского жука.

Если у вас нет желания контактировать с агрессивной "химией", сажайте рядом с баклажанами растения, отпугивающие жуков. Например, чеснок, лук или мелиссу.

Не забывайте подкармливать баклажаны органическими удобрениями. Хороший "иммунитет" ваших овощей - залог отсутствия вредителей.

Садоводы советуют осуществлять регулярную прополку и санитарную обработку растений, в том числе удалять пораженные листья и другие места размножения жуков.

Перед использованием любого раствора на растениях, проведите тест на небольшом зеленом участке, чтобы убедиться, что растения не среагируют на него негативно.

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