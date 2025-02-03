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Почему не получаются пышные оладьи: домохозяйки раскрыли гениальный лайфхак

Юлия Закрепа
3 февраля 2025, 23:59обновлено 4 февраля, 00:32
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Для чего добавляют соду в оладьи и как приготовить вкусное блюдо родным - опытные повара поделились советами.
Почему не получаются пышные оладьи: домохозяйки раскрыли гениальный лайфхак
Почему мои оладьи не пушистые / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Интересное из материала:

  • Для чего добавлять в тесто для оладий соду
  • Как приготовить пышные оладьи - результат удивит

Почему оладьи поднимаются, а потом падают - даже опытные хозяйки могут столкнуться с такой проблемой. Всех привлекают пышные и румяные оладьи, однако, что делать, если их объем падает практически сразу после подачи на тарелку - Главред собрал полезные советы.

Первым делом стоит обратить внимание на приготовленное тесто, если оно выглядит слишком жидким, то не начинайте жарить оладьи. Обычно жидкое тесто больше подходит для приготовления тоненьких блинов.

Почему оладьи получаются плотными - как сделать воздушные

Опытные хозяйки советуют, чтобы оладьи поднялись и были пышные, стоит обязательно добавить в тесто соду. Одни повара советуют, что гасить соду нужно уксусом, однако другие уверяют, что с этой задачей отлично справится кефир и уксус гасить не нужно. Однако помните, какой бы вариант вы не выбрали, сода нужна в любом случае, ведь она поможет держать форму ваших оладий. Если под рукой нет соды, тогда ее можно заменить разрыхлителем для теста.

Также, чтобы оладьи хорошо поднялись их следует готовить на жирном кефире или кислом молоке. Считается, что чем более кислым будет ваш кефир, тем пышнее будут ваши оладьи. Также хозяйки отмечают, что жирный кефир сделает тесто намного вкуснее.

Почему никогда не поднимаются оладьи

Опытные кулинары рассказали, что оладьи могут падать по нескольким основным причинам. Если ваше тесто было слишком жидким, тогда оладьи могут получиться плоскими. Однако ситуацию можно исправить, добавив в тесто немного муки и ваши следующие оладьи будут более плотными.

Также еще одной причиной, почему оладьи могут упасть, может стать использование холодного кефира из холодильника. Предварительно кефир для теста стоит достать из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Нельзя использовать кефир из холодильника, ведь тогда оладьи точно не будут пышными.

Чтобы ваши оладьи не были плоскими, стоит тщательно прогреть сковородку, ведь из-за недостаточно прогретой поверхности оладьи не будут иметь пышности. Помните, что тесто для пышных оладий необходимо наливать только на сильно раскаленную сковороду.

Смотрите видео о том, как приготовить пышные оладьи:

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