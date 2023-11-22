Что можно использовать вместо гигиенической помады: 3 ингредиента спасут ситуацию

Для того, чтобы быстро сделать бальзам для губ своими руками, нужно всего несколько ингредиентов и минимум времени, а результатом вы точно будете довольны.

https://glavred.info/lifehack/chto-mozhno-ispolzovat-vmesto-gigienicheskoy-pomady-3-ingredienta-spasut-situaciyu-10518913.html Ссылка скопирована

Что можно использовать вместо гигиенической помады/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

В холодное время года трудно обойтись без гигиенической помады или бальзама для губ. Именно такое простое средство помогает защитить губы от неблагоприятных погодных условий и избежать сухости, шероховатости и растрескиваний. Многие именно в холодную погоду сталкиваются с тем, что губы становятся сухими, а в самых тяжелых случаях даже трескаются и кровоточат. Поэтому так важно обеспечить им надлежащий уход.

Если в самое нужное время вы бросились на поиски такой помады, но вдруг оказалось, что ваши "запасы" закончились, логично возникает вопрос, что можно использовать вместо гигиенической помады. На самом деле такую помаду можно легко сделать дома своими руками – это не отнимет много времени и сил, а результатом вы точно будете довольны.

Гигиеническая помада или бальзам для губ собственного производства хороши в первую очередь тем, что вы точно будете уверены в натуральности ингредиентов, которые вы туда положите.

видео дня

Как сделать натуральный бальзам для губ

Итак, что нужно для создания бальзама для губ? Чтобы создать натуральный бальзам, нужно будет растопить на водяной бане и смешать несколько ингредиентов в следующих пропорциях:

30-40% пчелиного воска;

60-70% базовых масел на ваш выбор – можно взять одно или несколько (например, масло какао, кокоса, миндальное, персиковое, жожоба и т. д);

другие добавки по желанию, такие как облепиховое масло, эфирные масла, мед и т. д.

Нужно подготовить сосуд, в котором можно будет расплавить ингредиенты на водяной бане. Также перед тем, как приступить к созданию такого бальзама, стоит сразу иметь под руками емкость, в которой потом этот бальзам будет храниться. Будет удобно залить эту смесь сразу в пустой тюбик из-под помады.

Во время приготовления смеси сперва нужно расплавить на водяной бане воск. Далее добавить к нему базовые масла и нагреть всё вместе. Когда смесь растает, нужно перемешать ее и снять с водяной бани. Затем надо немного подождать, чтобы смесь начала охлаждаться, и в процессе этого добавить другие ингредиенты – например, эфирные масла или мед. Готовую смесь залить в подготовленную емкость.

Стоит помнить, что алюминиевая посуда не подходит для разогрева ингредиентов на водяной бане.

Еще один совет: если вы в качестве базовых берете твердые масла, например, масло какао, ши или кокоса, то можно уменьшить процент пчелиного воска. Также стоит эфирные масла добавлять в самом конце, когда смесь уже достаточно остынет – если их добавить в горячую смесь, они быстро испарятся.

Кроме этого, для бальзама не рекомендуется использовать касторовое масло, ведь оно вызывает сильный рост волос.

Если бальзам получился слишком густой или слишком жидкий, то его можно повторно разогреть на водяной бане и добавить нужный ингредиент, чтобы смесь стала более жидкой/ густой.

Ранее мы рассказывали, что у человека растет всю жизнь. В теле человека есть два органа, которые меняются в размерах на протяжении всей жизни.

Также ранее мы рассказывали, почему пальмовое масло так вредно. Есть две главные причины того, почему стоит избегать продуктов, в составе которых присутствует пальмовое масло.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.