Чтобы не почернели: как правильно хранить бананы в домашних условиях

Вы узнаете:
- Почему бананы чернеют
- Как правильно хранить фрукт
Если бананы неправильно хранить, то фрукт довольно быстро потеряет свой привлекательный вид: ярко-желтая кожура покроется темными пятнами, а сами плоды станут мягкими. Главред выяснил, почему бананы чернеют и как избежать этого.
Почему бананы чернеют?
Основной причиной того, что бананы покрываются темными пятнами, является действие этилена - газа, который выделяют плоды во время созревания, пишет Daily Wrap.
Известно, что этилен усиливает распад хлорофилла, что приводит к изменению цвета кожуры с желтого на коричневый или черный.
Хранение бананов вместе с другими фруктами, например, яблоками, которые выделяют этилен, приводит к более быстрому созреванию.
Как правильно хранить бананы?
Для того, чтобы бананы оставались свежими дольше, нужно избегать нескольких типичных ошибок.
Прежде всего не оставляйте бананы рядом с другими фруктами. Холодильник также не лучший друг бананов.
Лучше храните фрукты в сухом и прохладном месте.
Также можно завернуть концы бананов в пищевую пленку или в фольгу со стороны плодоножки. Это притормозит выделение этилена и замедлит процесс созревания примерно до одной недели.
Дополнительно можно повесить бананы на специальную подставку, которая предотвращает их деформацию и минимизирует риск повреждения кожуры, что ускоряет потемнение.
С этими несколькими простыми шагами, бананы дольше будут оставаться свежими и более вкусными.
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Какие есть виды бананов?
Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.
Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.
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