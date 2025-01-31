Чтобы не почернели: как правильно хранить бананы в домашних условиях

С несколькими простыми шагами, бананы будут дольше оставаться свежими и не почернеют.

https://glavred.info/lifehack/chtoby-ne-pocherneli-kak-pravilno-hranit-banany-v-domashnih-usloviyah-10635524.html Ссылка скопирована

Можно ли хранить бананы в холодильнике / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему бананы чернеют

Как правильно хранить фрукт

Если бананы неправильно хранить, то фрукт довольно быстро потеряет свой привлекательный вид: ярко-желтая кожура покроется темными пятнами, а сами плоды станут мягкими. Главред выяснил, почему бананы чернеют и как избежать этого.

Почему бананы чернеют?

Основной причиной того, что бананы покрываются темными пятнами, является действие этилена - газа, который выделяют плоды во время созревания, пишет Daily Wrap.

видео дня

Известно, что этилен усиливает распад хлорофилла, что приводит к изменению цвета кожуры с желтого на коричневый или черный.

Хранение бананов вместе с другими фруктами, например, яблоками, которые выделяют этилен, приводит к более быстрому созреванию.

Как правильно хранить бананы?

Для того, чтобы бананы оставались свежими дольше, нужно избегать нескольких типичных ошибок.

Прежде всего не оставляйте бананы рядом с другими фруктами. Холодильник также не лучший друг бананов.

Лучше храните фрукты в сухом и прохладном месте.

Также можно завернуть концы бананов в пищевую пленку или в фольгу со стороны плодоножки. Это притормозит выделение этилена и замедлит процесс созревания примерно до одной недели.

Дополнительно можно повесить бананы на специальную подставку, которая предотвращает их деформацию и минимизирует риск повреждения кожуры, что ускоряет потемнение.

С этими несколькими простыми шагами, бананы дольше будут оставаться свежими и более вкусными.

Другие новости:

Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред