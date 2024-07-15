Цвет имеет значение: как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью - 5 правил

Выбор арбуза - это всегда трудная задача, потому что хочется купить самый вкусный. Поэтому Главред собрал советы, чтобы этот выбор был не таким сложным.

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Как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью / коллаж: Главред, фото: pixabay

Арбуз - это сладкая, ароматная и очень полезная ягода, которую одинаково любят как дети, так и взрослые. Но когда время доходит до его покупки, многие задумываются - как правильно выбрать сладкий арбуз? Главред собрал несколько советов, чтобы помочь в этом трудном выборе.

Как правильно выбрать арбуз 5 простых правил

Желтое пятно. Чем больше такое пятно - тем слаще арбуз. Это пятно также означает, что он долго пролежал на солнце и хорошо созрел. Но если оно белое - арбуз будет не сладким. Коричневые "шрамы". Многие считают, что так называемые "шрамы" (коричневые сухие линии) на арбузе - признак плохого арбуза, который чем-то поцарапали. На самом деле это не так. Эти "шрамы" образуются при созревании, когда арбуз лежит на веточках. И они как раз свидетельствуют о спелости ягоды. Сухой хвостик. Хвостик должен быть сухим, но не оторванным. Слишком сухой хвостик означает, что арбуз собрали много недель назад, а сам хвостик высох "по дороге". Поэтому смотреть надо на место его перехода в арбуз. Хвостик прорастает из так называемой "пуговицы". Края этой пуговицы должны быть сухими. Четкие линии. Арбуз должен быть контрастным. Темные и светлые полосы должны быть максимально четко обозначены. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ. Звук. Всем известный способ - постучать по арбузу. Звенять будет зеленый плод, а спелый должен звучать глухо. Правильно простукивать арбуз нужно так: положите его на ладонь левой руки, а правой делайте постукивания сверху вниз, снизу вверх. Звук должен отдаваться в левой руке.

Какой арбуз сладкий: круглый или овальный

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Арбуз должен иметь ровную и симметричную форму без видимых дефектов или неровностей. Поэтому нужно искать арбуз более круглой и ровной формы. Обычно, круглые плоды более сладкие, а овальные, как правило, жидкие и менее ароматные.

Как определить вкусный арбуз или нет - видео:

@o_gorodnik ❓В какую цену у вас арбузы? В Швеции по 51 гривне за кг, это много или мало?? ТОП 5 критерий, как выбрать сладкого арбуза, и это всегда работает? Пользуясь этим советом можете навсегда забыть о несладких арбузах?? ❗️Також делитесь с друзьями и не забудьте поставить ❤️ украинском контенту??. #сезон#лайфхак#полезныесоветы#кухарь#арбуз ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

Почему арбуз - это ягода? Арбуз - это точно не фрукт, поскольку они не растут на деревьях и не имеют больших косточек и мясистой кожуры. Вместо этого они вырастают на лианах, вьющихся по земле, а потому с этой точки зрения они ближе к ягодам. Ботаники всего мира утверждают, что этот плод скорее относится к ложным ягодам, чем к тем, к которым мы привыкли. А все потому, что имеет нехарактерную для ягод оболочку. В то время, как все остальные ягоды едят целиком, без чистки, поскольку имеют мягкую кожуру, арбуз имеет так называемый пробковый слой - прочную и упругую кожуру. Также ошибочно считать, что арбуз - это овощ. Несмотря на устоявшееся бытовое мнение о том, что овощи - это все съедобные плоды огородных культур, этот плод к таковым не относится. Поэтому с точки зрения науки арбуз - это ягода.

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