Дефицит бензина в Украине: 6 простых советов, которые помогут сэкономить топливо

Как сэкономить бензин в условиях дефицита / depositphotos.com/

Топливный кризис собирает большие очереди на заправках и, помимо резкого подорожания бензина, возникает его дефицит. Как сэкономить бензин, разобрался Главред.

Уменьшить расход топлива помогут простые советы.

Планируйте маршрут

Избежать лишних расходов на бензин поможет четкий план поездки. Выбирайте дороги, которые не только займут минимальное количество времени, но и избавят вас от пробок. Расход топлива в случае простоя составляет 1 – 1,5 литров в час. По этой же причине не стоит долго прогревать мотор. Современный транспорт может обойтись без этого.

Отключайте приборы

Дополнительных расходов требуют все приборы, ведь они работают от двигателя. Отключайте кондиционер и мощные фары. В условиях дефицита бензина такое удовольствие может обходиться слишком дорого.

Не стоит лихачить

Спокойная плавная езда без резкого набора и превышения скорости поможет сохранить бензин в баке на дольше. Если хотите сэкономить, лучше забыть о педали газа в пол – разгон и поездка с ветерком требуют большого количества топлива.

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Охлаждайте авто

В летний период старайтесь парковать авто в тени, это поможет избежать перегрева и лишнего расхода бензина. Избегайте даже небольших остановок под прямыми солнечными лучами.

Убирайте ненужные вещи

Периодически наводите порядок в салоне и багажнике. Не стоит складировать там вещи, если не отправляетесь в дальнюю поездку.

Вовремя заправляйтесь

Даже во времена топливного кризиса не стоит пренебрегать правилами заправки автомобиля. Опытные автолюбители стараются заправить бак ранним утром или поздним вечером. Плотность топлива в это время суток наиболее низкая и соответственно больше бензина попадет в бак. Старайтесь заправляться полностью, это полезнее для двигателя.

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