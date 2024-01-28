Это может 'убить' ваши вазоны зимой: эксперт указал на популярную ошибку

Зима - сложное время для растений из-за низкой температуры и нехватки солнечного света.

https://glavred.info/lifehack/eto-mozhet-ubit-vashi-vazony-zimoy-ekspert-ukazal-na-populyarnuyu-oshibku-10536653.html Ссылка скопирована

Как ухаживать за вазонами зимой - когда поливать домашние растения / Коллаж Главред, фото: pexels

Зима может быть сложным периодом для комнатных растений. Колебания температуры, меньше солнечного света и сухой воздух от центрального отопления могут негативно повлиять на нашу комнатную зелень. Но не волнуйтесь, у экспертов есть главный совет, как сохранить ваши растения живыми этой зимой

Крис Боннетт из Gardening Express рассказал Metro: "Хотя отопление обеспечивает нам уют и тепло, оно может нанести вред нашим драгоценным комнатным растениям. Сухой нагретый воздух может пересушить ваши растения, делая их уязвимыми и уязвимыми к стрессу".

Эксперт не предлагает выключить отопление ради наших растений. Вместо этого он советует владельцам растений держать своих зеленых друзей подальше от батарей и сквозняков.

видео дня

Он добавляет: "Это не означает, что вы должны избегать использования отопления, просто важно быть более бдительными в уходе за растениями и создать комфортную среду для процветания комнатных растений зимой".

Крис советует регулярно проверять влажность почвы и поливать растения тогда, когда верхний сантиметр высохнет.

"Отопление в помещении может высушить растения и почву быстрее, чем обычно", - подчеркивает эксперт.

Крис советует найти места в доме, где растения держат "подальше от источников тепла, но на безопасном расстоянии от окон, чтобы защитить их от холодных сквозняков".

В зависимости от вашего бюджета, увлажнитель воздуха может стать отличным подспорьем для сохранения здоровья ваших растений. Если это невозможно, то поставьте возле растений подносы с водой и берите их с собой в ванную комнату, когда принимаете душ.

"Еще один вариант - регулярно слегка опрыскивать растения, чтобы повысить влажность воздуха вокруг них. Но не переборщите - чрезмерная влажность может вызвать появление грибков", - указывает он.

Сгруппировав растения ближе друг к другу, можно создать мини-среду с повышенной влажностью, что полезно для них, поскольку увеличивает влажность из-за транспирации.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.