Это поможет сэкономить на стирке: эксперт рассказала об 11 критических ошибках

Иногда кажется, что у нас всегда полные корзины белья. Они всегда быстро накапливаются, но вы можете совершать дорогие ошибки, когда дело доходит до стирки.

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Эксперт рассказала о 11 критических ошибках во время стирки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Сніданок з 1 + 1

Корзины для белья иногда кажутся бесконечными. Всегда есть что стирать, поскольку корзины продолжают накапливаться, независимо от того, насколько велика или мала ваша семья. Но вы можете допускать бессмысленные ошибки в стирке, которые будут стоить вам денег.

Когда дело доходит до стирки, многие считают, что овладели этим искусством. Но поскольку мода и технологии производства тканей постоянно развиваются, практика стирки должна соответственно адаптироваться.

Ники Инглиш, старший директор по дизайну и развитию бизнеса в AJG Fashion Consulting, проливает свет на распространенные ошибки и устаревшие привычки, которые сеют хаос в вашем гардеробе. Они не только портят вашу одежду, но и могут нанести вред вашему кошельку, пишет dailystar.

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Так что будьте сообразительны при стирке, чтобы получить от нее максимальную пользу. Иначе вам придется тратить деньги на новую одежду и большие счета.

По словам эксперта, это самые большие ошибки, которые вы можете допустить:

Не использовать энергию солнца

Сушка на солнце не только экономит энергию, но и обладает естественными отбеливающими и дезинфицирующими свойствами. Поместите белые вещи под прямыми солнечными лучами, чтобы усилить яркость, а цветные вещи - в тени, чтобы предотвратить выцветание.

Перегрузка стиральной машины

Многие виноваты в том, что забивают стиральную машину под завязку. Перегрузка приводит к неэффективной стирке, требует дополнительных циклов стирки и потребляет больше энергии. Оно мешает одежде свободно двигаться, что приводит к неравномерной стирке и излишнему износу.

Игнорирование этикеток по уходу за тканью

Эти крошечные этикетки на одежде существуют не для того, чтобы их украшать. Игнорирование этикеток по уходу за тканью может привести к неправильным настройкам стирки, что приведет к повышенным энергозатратам.

Проверьте этикетку перед тем, как бросить одежду в стирку, чтобы сохранить ее долговечность и внешний вид.

Использование чрезмерного количества стирального средства

Чрезмерное количество моющего средства не делает одежду чище, а скорее оставляет на ней осадок, что со временем делает ткань тусклой и потенциально требует дополнительных циклов полоскания, что приводит к ненужным расходам воды и электричества.

Пренебрежение сортировкой

Сортировка - это не просто отделение темного от светлого. Обращайте внимание на типы тканей и стирайте ткани схожих фактур вместе.

Деликатные ткани нельзя стирать вместе с тяжелыми вещами, так как это может привести к их повреждению. Несвоевременная сортировка одежды может привести к ее порче и необходимости повторной стирки, что приводит к излишним затратам энергии.

Не использовать холодную воду

Горячая вода - это не всегда выход. Стирка холодной водой является энергоэффективной и бережной, помогает сохранить цвет ткани и предотвратить усадку.

Использование кондиционеров для белья

Кондиционеры для белья могут сделать одежду мягче, но они подходят не для всех типов тканей. Не используйте их на спортивной одежде и полотенцах из микрофибры, так как они могут разрушать ткань, снижая ее способность впитывать влагу и очищать.

Игнорирование правила выворачивания наизнанку

Стирка одежды наизнанку - это не просто миф. Это помогает сохранить цвета и защищает принты и украшения от трения и повреждения во время стирки.

Стирайте одежду после каждого использования

Частая стирка одежды после минимального использования приводит к износу ткани и растрате энергии. Вместо этого лучше проветрить её или почистить, чтобы сохранить ткань и уменьшить потребление воды и энергии.

Никогда не сушите на воздухе

Если полагаться только на электрические сушилки, то они потребляют значительное количество энергии. По возможности откажитесь от сушилки и используйте сушилку на воздухе, чтобы сэкономить энергию и предотвратить износ ткани, вызванный высокой температурой сушилки.

Отказ от полоскания холодной водой

Независимо от температуры стирки, используйте ополаскивание холодной водой. Это небольшое изменение может существенно повлиять на потребление энергии, не влияя на чистоту одежды.

Стирка может показаться простой задачей, но эти распространенные ошибки могут значительно сократить срок службы одежды и привести к излишним затратам энергии.

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