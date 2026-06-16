Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как на самом деле правильно чистить очки: неожиданный способ без разводов и царапин

Дарья Пшеничник
16 июня 2026, 22:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если вы сомневаетесь, можно ли мыть очки для зрения, не бойтесь попробовать этот метод.
Очки для зрения
Очки для зрения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как правильно протирать очки, чтобы не оставалось разводов
  • Какой неожиданный метод пригодится

Миллионы людей ежедневно носят очки, однако лишь единицы знают, как правильно за ними ухаживать. Казалось бы, что может быть проще: достал мягкую салфетку из микрофибры, протер линзы — и готово. Однако эксперты предупреждают, что этот привычный ритуал приносит очкам больше вреда, чем пользы.

Главред разобрался, почему "сухой" метод разрушает вашу оптику и как вернуть линзам идеальную прозрачность без единой царапины.

Ловушка микрофибры: почему салфетки портят линзы

Большинство владельцев очков убеждены, что сухие специальные салфетки — это единственный и лучший вариант для чистки. На самом деле же все с точностью до наоборот, пишет УНИАН.

В течение дня на линзах и оправе неизбежно оседают пыль, микрочастицы грязи и кожный жир. Когда вы начинаете тереть сухую поверхность тканью, происходит следующее:

  • Эффект наждачной бумаги: мелкие твердые песчинки под давлением пальцев царапают деликатную поверхность.
  • Размазывание грязи: вместо очистки салфетка просто растирает жировой налет по линзе, образуя разводы, которые ухудшают видимость и утомляют глаза.
  • Скрытый маркетинг: почему же об этом молчат офтальмологи и магазины оптики? Все просто — им выгодно продавать вам дорогие специальные спреи и влажные салфетки. Однако идеальное средство есть в каждом доме, и оно практически бесплатное.

Вода и мыло: лучший и безопасный метод

Мыть очки водой не просто можно, но и нужно. Вода легко проникает в труднодоступные места оправы, а мыльный раствор расщепляет жир без механического трения. Главное — соблюдать несколько простых правил, чтобы не повредить защитное покрытие.

Три "золотых" правила перед началом:

  • Только прохладная или слегка тёплая вода. Горячая вода — главный враг очков, она может мгновенно уничтожить антибликовое или защитное напыление линз.
  • Правильное средство. Используйте обычное жидкое мыло для рук или мягкое средство для мытья посуды. Категорически запрещено использовать средства с маслами, скрабирующими частицами, а также спирт или ацетон.
  • Чистые руки. Перед тем как прикасаться к очкам, тщательно вымойте руки с мылом, чтобы смыть естественный кожный жир с пальцев.

Пошаговая инструкция: идеальная чистота за 2 минуты

Процедура мытья невероятно проста и не требует никаких усилий:

  1. Смочите очки под проточной водой из-под крана.
  2. Нанесите каплю жидкого мыла на ладони и легкими, нежными движениями намыльте линзы с обеих сторон, а также оправу и носовые упоры.
  3. Смойте пену под проточной водой.
  4. Сушка без трения: не нужно вытирать линзы полотенцем или тканью. Современные линзы имеют гидрофобное покрытие, поэтому просто аккуратно встряхните остатки воды — капли сами скатятся вниз.

В результате вы получите кристально чистые линзы без каких-либо разводов и жирных следов. А классическую салфетку из микрофибры лучше оставить в качестве запасного варианта на случай экстренных ситуаций, когда вы находитесь в дороге или на улице.

Интересное по теме:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по Запорожью: город приходит в себя после серии ударов, есть жертвы

Россия ударила по Запорожью: город приходит в себя после серии ударов, есть жертвы

00:34Война
Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

23:05Война
Демобилизация военных: кто сможет оставить службу уже в этом году - Федоров

Демобилизация военных: кто сможет оставить службу уже в этом году - Федоров

22:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

Последние новости

00:34

Россия ударила по Запорожью: город приходит в себя после серии ударов, есть жертвы

00:27

Дочь Путинистки Егоровой похудела на 15 кг: как она выглядит

16 июня, вторник
23:49

Социальное такси на Днепропетровщине: в каких городах доступен бесплатный сервис

23:30

Алкоголь и таблетки: мать турецкой актрисы рассказала, как нашла мертвую дочь

23:05

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:53

Как на самом деле правильно чистить очки: неожиданный способ без разводов и царапин

22:51

Не испортят никакие вредители: как правильно ухаживать за капустойВидео

22:48

Демобилизация военных: кто сможет оставить службу уже в этом году - Федоров

21:51

Доллар по 45 грн уже реальность, а Кабмин ожидает по 51: чего ждать от курса дальше

Реклама
21:26

Валерий Леонтьев показал свое истинное отношение к россиянам

20:44

Россия начала запускать по Украине новые дроны: "Флэш" предупредил об опасности

20:03

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа — что известно о судьбе экипажа

19:55

Сценарий Покровска повторяется: DeepState предупредили об угрозе для крупного города

19:40

Как сказать на украинском "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": лучшие варианты

19:39

Свадьба по приметкам: в какие месяцы нельзя жениться из-за риска разводов

19:37

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

19:24

Александр Мужель: приватизация в Украине требует стратегии в сфере государственной собственности

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать — почему кошки резко начинают больше спатьВидео

19:10

Почему Путин бомбит Лавру: истинные цели атак России – Куликмнение

19:08

"Путешественник во времени" предупредил о находке, меняющей будущееВидео

Реклама
19:03

Как ещё на украинском можно назвать Лесю: слово, которое считается русизмом

18:48

Тарифы не меняли почти пять лет: в Житомире готовят повышение цен на воду

18:28

Массированный удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атакиВидео

18:16

Можно бросать яйца после варки в холодную воду или нет: ответ может удивитьВидео

18:03

Кому повезет с 16 июня: три знака зодиака, которые получат всё и сразу

17:52

В Черкассах резко изменили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

17:43

Первое изображение молодого Иисуса потрясло неожиданной деталью

17:24

"Я не испытывал страха": 17-летний сын защитника Украины спас жизнь ребенкуВидео

17:22

Некоторые депутаты вместе с руководителями НАБУ и САП придумали "требования к Украине от ЕС", которых не существует, – экс-прокурор САП

17:22

Белый дом готовит нефтяной "удар": Трамп анонсировал возвращение санкций против РФ

17:13

Украина нашла уязвимое место Кремля: Россию может "накрыть" масштабный кризис

17:13

"Есть человек": Бурмака заинтриговала словами про отношения и свадьбу

16:45

Бесплатное проживание на вилле в Италии предлагают за простую услугуВидео

16:38

Первая мировая война до 1940-х имела другое название: как ее называли сначалаВидео

16:29

Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

16:29

Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

16:17

Тренды лета 2026 года, которые еще не носит каждая вторая: стилист назвала 5 вещейВидео

16:02

Что нельзя делать с деньгами в праздник 17 июня: приметы в этот день

15:54

Хозяйки нашли способ отбелить оконные рамы за считанные минуты

15:25

Что на самом деле означает логотип Honda: скрытый смысл, известный не всемВидео

Реклама
14:53

"Человек-дракон" оказался одним из самых загадочных людей прошлого

14:48

Доллар перевалит за 50 грн, вырастет "минималка": Кабмин представил план до 2029 года

14:10

Какое платье выбрать на лето 2026: дизайнер назвал лучшие модели

14:02

"Нет возможности куда-то уезжать": Сумская сделала неожиданное признание

13:59

Погода готовит контраст: какие области прогреет до +26, а какие - зальет дождями

13:59

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - хороший день, Весам - не ограничивать

13:35

Зеленский встретился с Трампом в кулуарах саммита G7

13:33

Молодая смерть на дороге: украинские блогеры, погибшие в ДТП

13:28

Все решил один фактор: историк назвал главную ошибку России в войне с УкраинойВидео

13:18

Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять