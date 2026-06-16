Как на самом деле правильно чистить очки: неожиданный способ без разводов и царапин

Вы узнаете:
- Как правильно протирать очки, чтобы не оставалось разводов
- Какой неожиданный метод пригодится
Миллионы людей ежедневно носят очки, однако лишь единицы знают, как правильно за ними ухаживать. Казалось бы, что может быть проще: достал мягкую салфетку из микрофибры, протер линзы — и готово. Однако эксперты предупреждают, что этот привычный ритуал приносит очкам больше вреда, чем пользы.
Главред разобрался, почему "сухой" метод разрушает вашу оптику и как вернуть линзам идеальную прозрачность без единой царапины.
Ловушка микрофибры: почему салфетки портят линзы
Большинство владельцев очков убеждены, что сухие специальные салфетки — это единственный и лучший вариант для чистки. На самом деле же все с точностью до наоборот, пишет УНИАН.
В течение дня на линзах и оправе неизбежно оседают пыль, микрочастицы грязи и кожный жир. Когда вы начинаете тереть сухую поверхность тканью, происходит следующее:
- Эффект наждачной бумаги: мелкие твердые песчинки под давлением пальцев царапают деликатную поверхность.
- Размазывание грязи: вместо очистки салфетка просто растирает жировой налет по линзе, образуя разводы, которые ухудшают видимость и утомляют глаза.
- Скрытый маркетинг: почему же об этом молчат офтальмологи и магазины оптики? Все просто — им выгодно продавать вам дорогие специальные спреи и влажные салфетки. Однако идеальное средство есть в каждом доме, и оно практически бесплатное.
Вода и мыло: лучший и безопасный метод
Мыть очки водой не просто можно, но и нужно. Вода легко проникает в труднодоступные места оправы, а мыльный раствор расщепляет жир без механического трения. Главное — соблюдать несколько простых правил, чтобы не повредить защитное покрытие.
Три "золотых" правила перед началом:
- Только прохладная или слегка тёплая вода. Горячая вода — главный враг очков, она может мгновенно уничтожить антибликовое или защитное напыление линз.
- Правильное средство. Используйте обычное жидкое мыло для рук или мягкое средство для мытья посуды. Категорически запрещено использовать средства с маслами, скрабирующими частицами, а также спирт или ацетон.
- Чистые руки. Перед тем как прикасаться к очкам, тщательно вымойте руки с мылом, чтобы смыть естественный кожный жир с пальцев.
Пошаговая инструкция: идеальная чистота за 2 минуты
Процедура мытья невероятно проста и не требует никаких усилий:
- Смочите очки под проточной водой из-под крана.
- Нанесите каплю жидкого мыла на ладони и легкими, нежными движениями намыльте линзы с обеих сторон, а также оправу и носовые упоры.
- Смойте пену под проточной водой.
- Сушка без трения: не нужно вытирать линзы полотенцем или тканью. Современные линзы имеют гидрофобное покрытие, поэтому просто аккуратно встряхните остатки воды — капли сами скатятся вниз.
В результате вы получите кристально чистые линзы без каких-либо разводов и жирных следов. А классическую салфетку из микрофибры лучше оставить в качестве запасного варианта на случай экстренных ситуаций, когда вы находитесь в дороге или на улице.
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Об источнике: УНИАН
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