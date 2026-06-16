Как на самом деле правильно чистить очки: неожиданный способ без разводов и царапин

Если вы сомневаетесь, можно ли мыть очки для зрения, не бойтесь попробовать этот метод.

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Очки для зрения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно протирать очки, чтобы не оставалось разводов

Какой неожиданный метод пригодится

Миллионы людей ежедневно носят очки, однако лишь единицы знают, как правильно за ними ухаживать. Казалось бы, что может быть проще: достал мягкую салфетку из микрофибры, протер линзы — и готово. Однако эксперты предупреждают, что этот привычный ритуал приносит очкам больше вреда, чем пользы.

Главред разобрался, почему "сухой" метод разрушает вашу оптику и как вернуть линзам идеальную прозрачность без единой царапины.

Ловушка микрофибры: почему салфетки портят линзы

Большинство владельцев очков убеждены, что сухие специальные салфетки — это единственный и лучший вариант для чистки. На самом деле же все с точностью до наоборот, пишет УНИАН.

В течение дня на линзах и оправе неизбежно оседают пыль, микрочастицы грязи и кожный жир. Когда вы начинаете тереть сухую поверхность тканью, происходит следующее:

Эффект наждачной бумаги: мелкие твердые песчинки под давлением пальцев царапают деликатную поверхность.

мелкие твердые песчинки под давлением пальцев царапают деликатную поверхность. Размазывание грязи: вместо очистки салфетка просто растирает жировой налет по линзе, образуя разводы, которые ухудшают видимость и утомляют глаза.

вместо очистки салфетка просто растирает жировой налет по линзе, образуя разводы, которые ухудшают видимость и утомляют глаза. Скрытый маркетинг: почему же об этом молчат офтальмологи и магазины оптики? Все просто — им выгодно продавать вам дорогие специальные спреи и влажные салфетки. Однако идеальное средство есть в каждом доме, и оно практически бесплатное.

Вода и мыло: лучший и безопасный метод

Мыть очки водой не просто можно, но и нужно. Вода легко проникает в труднодоступные места оправы, а мыльный раствор расщепляет жир без механического трения. Главное — соблюдать несколько простых правил, чтобы не повредить защитное покрытие.

Три "золотых" правила перед началом:

Только прохладная или слегка тёплая вода. Горячая вода — главный враг очков, она может мгновенно уничтожить антибликовое или защитное напыление линз.

Горячая вода — главный враг очков, она может мгновенно уничтожить антибликовое или защитное напыление линз. Правильное средство. Используйте обычное жидкое мыло для рук или мягкое средство для мытья посуды. Категорически запрещено использовать средства с маслами, скрабирующими частицами, а также спирт или ацетон.

Используйте обычное жидкое мыло для рук или мягкое средство для мытья посуды. использовать средства с маслами, скрабирующими частицами, а также спирт или ацетон. Чистые руки. Перед тем как прикасаться к очкам, тщательно вымойте руки с мылом, чтобы смыть естественный кожный жир с пальцев.

Пошаговая инструкция: идеальная чистота за 2 минуты

Процедура мытья невероятно проста и не требует никаких усилий:

Смочите очки под проточной водой из-под крана. Нанесите каплю жидкого мыла на ладони и легкими, нежными движениями намыльте линзы с обеих сторон, а также оправу и носовые упоры. Смойте пену под проточной водой. Сушка без трения: не нужно вытирать линзы полотенцем или тканью. Современные линзы имеют гидрофобное покрытие, поэтому просто аккуратно встряхните остатки воды — капли сами скатятся вниз.

В результате вы получите кристально чистые линзы без каких-либо разводов и жирных следов. А классическую салфетку из микрофибры лучше оставить в качестве запасного варианта на случай экстренных ситуаций, когда вы находитесь в дороге или на улице.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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