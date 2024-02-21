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Как отбелить пластиковые контейнеры: 3 народных средства, которые вернут блеск

Руслана Заклинская
21 февраля 2024, 01:34
Чтобы вернуть пластиковым контейнерам первоначальный белый цвет, достаточно всего трех средств, которые есть дома.
Как отбелить пластиковые контейнеры: 3 народных средства, которые вернут блеск
Как отбелить старые пожелтевшие пластиковые контейнеры / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Со временем пластиковые контейнеры приобретают желтоватый оттенок и теряют свой блеск. К счастью, существуют эффективные методы, которые помогут вернуть им первоначальный цвет.

Прежде всего важно понять, почему пластик желтеет со временем. Основная причина - химическая реакция между пластиковыми соединениями и длительное воздействие таких факторов, как солнечный свет, дым и загрязнение. Эту реакцию можно ускорить в средах с высоким уровнем загрязнения.

Если вы хотите узнать больше о хитростях уборки, прочитайте наш материал: Топ-3 способа, которые сохранят свежесть в ванной комнате на несколько недель.

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Как отчистить пожелтевший пластик

  1. Пищевая сода и перекись водорода. Смесь пищевой соды и перекиси водорода может стать вашим лучшим союзником для очистки пожелтевшего пластика. Нанесите эту смесь мягкой щеткой, оставьте ее на несколько часов на солнце, чтобы усилить отбеливающий эффект. Смесь соды и перекиси водорода глубоко очистит пластик, не повреждая сам материал.
  2. Уксус и оливковое масло. Уксус известен своими моющими свойствами, а в сочетании с несколькими каплями оливкового масла не только помогает очистить пожелтевший пластик, но и возвращает ему первоначальный блеск. Нанесите смесь мягкой салфеткой и аккуратно потрите поверхность. Затем тщательно промойте контейнер.
  3. Крем с перекисью водорода. Крем с перекисью водорода - еще один чудо-продукт для чистки пожелтевшего пластика, который наносится с небольшим количеством воды до образования пасты. Это средство особенно эффективно для более прочного пластика и его можно использовать, не боясь повреждений.

Хотя полезно знать, как очистить пожелтевший пластик, профилактика всегда является лучшим подходом. Храните пластиковые предметы вдали от прямых солнечных лучей, регулярно мойте их, чтобы избежать скопления грязи. Также важно избегать контакта с веществами, которые могут их покрасить.

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