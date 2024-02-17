Для чего некоторые хозяйки кладут пакет в стиральную машину: бабушкин метод

Главред выяснил, для чего некоторые хозяйки во время стирки в стиральной машине добавляют к одежде полиэтиленовый пакет и какая из этого польза для вещей.

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Для чего класть пакет в стиральную машинку - неожиданный результат / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Часто ли вы замечаете, что ваше белье покрыто ворсинками, когда оно выходит из барабана стиральной машинки? Какой бы ни была причина, эти маленькие вредители раздражают многими способами: они прилипают к только что выстиранной одежде, но, прежде всего, со временем они повреждают фильтр и барабан стиральной машинки. Будьте уверены, существует очень умный способ преодолеть эту проблему. Благодаря этому бабушкиному методу ни одна волосинка не заденет вашу одежду, и в то же время он защитит все внутренние компоненты стиральной машины.

Для чего класть полиэтиленовый пакет в стиральную машину

Маленькая хитрость очень проста: перед началом цикла стирки засуньте в барабан прозрачный полиэтиленовый пакет прямо посередине одежды. Подойдет любой, даже тот, который вы используете для покупок. В видео, размещенном на YouTube-канале Simple & Fast рассказывается о том, для чего кладут полиэтиленовый пакет в стиральную машину.

Автор видео рекомендует положив пакет внутрь, настроить стиральную машину, как обычно, и запустить программу. При этом, указывается о том, что скорость оборотов не должна превышать 800, а температура 40 градусов по Цельсию.

"Когда цикл стирки завершится и вы откроете барабан, вы заметите, что в нем больше нет ни тени волоска, волоска или ворсинки", - указывает она.

На видео видно, что ваша одежда получится идеально чистой, а весь мусор останется в полиэтиленовом пакете благодаря статическому электричеству.

"И это еще не все: этот гениальный метод также продлевает срок службы фильтра, поскольку вся эта мелкая грязь больше не будет прилипать к нему, она будет закреплена на мешке", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, для чего класть полиэтиленовый пакет в стиральную машину:

Как ухаживать за стиральной машиной - общие рекомендации

Уход за стиральной машиной включает несколько важных шагов, которые помогут сохранить ее работоспособность и повысить продолжительность службы. Вот некоторые советы:

Чистка барабана: регулярно очищайте барабан от остатков стирального порошка, волос и других загрязнений. Для этого можно использовать специальные средства для очистки стиральных машин.

Чистка фильтра: проверяйте и чистите фильтр стиральной машины регулярно, чтобы избежать засорения трубок и ухудшения качества стирки.

Предупреждение накипи: чтобы избежать образования накипи, регулярно выполняйте циклы стирки при высокой температуре с использованием специальных средств.

Предотвращение запахов: чтобы избежать неприятных запахов в стиральной машине, стирку рекомендуется из времени в время стирать при высокой температуре или использовать специальные средства для предотвращения запахов.

Вентиляция: обеспечьте достаточную вентиляцию для стиральной машины, чтобы избежать образования плесени и ухудшения качества стирки.

Проверка шлангов: регулярно проверяйте состояние шлангов подводки воды и заменяйте их при необходимости, чтобы избежать утечек.

Хранение: храните стиральную машину в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать образования коррозии и других проблем.

Следуя этим советам, вы сможете продлить жизнь своей стиральной машины и обеспечить ее эффективную работу.

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