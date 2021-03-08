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Как правильно варить кофе в турке – простой рецепт

8 марта 2021, 16:27

Есть несколько важных нюансов, которые помогут вам получить идеальный кофе в турке.

Как варить кофе / goodfon.ru

Кофе в турке, кофе по-турецки или кофе по-восточному — один из самых старейших и известных способов заваривания кофе в мире.

Заваривание кофе в турке люди оттачивали на протяжении нескольких столетий. Напитки, приготовленные разными мастерами по одному и тому же рецепту из одинаковых ингредиентов, могут заметно отличаться друг от друга. На вкус кофе способна повлиять любая мелочь: состав и температура воды, помол зерен, скорость нагрева турки.

Чтобы аромат и вкус кофе раскрылись полнее, в турку вместе с молотым кофе кладут немного поваренной (обязательно не йодированной) соли: буквально на кончике ножа. В готовом кофе вкус соли ощущаться не будет.

Главред расскажет, как правильно сварить кофе в турке.

Классический рецепт кофе в турке

Вам понадобится

  • Кофе молотый - 2 чайн. л.;
  • Вода - 120 мл;
  • Коричневый сахар - 1 чайн. л;
  • Соль

При заваривании оптимальной считается пропорция кофе для турки 1:10 (на 1 часть молотых зерен на 10 частей воды), то есть на 100 г воды понадобится 10 г кофе.

Пошаговая технология приготовления кофе в турке

Высыпать кофе в джезву (по желанию добавить сахар), влить половину воды комнатной температуры.

Подождать, пока кофе перестанет выпускать пузырьки воздуха.

Долить в турку остаток воды, в которой предварительно развести остальные жидкие ингредиенты, например, молоко или мед (по желанию). Уровень жидкости должен быть не выше места сужения горлышка, иначе при нагревании пена выплеснется наружу.

Поставить турку на конфорку плиты, включив самый маленький огонь. Если есть время, можно держать турку в руке над огнем. Через минуту перемешать содержимое, чтобы в кофе не оставалось комочков. Впоследствии больше не перемешивать.

Примерно 2–3 минуты варить кофе, после этого кофе подают к столу.

Главное правило, нельзя чтобы кофе закипел. Как только пена в турке начнет подниматься (это происходит при температуре 95–96 °C), кофе вместе с гущей следует перелить в предварительно нагретую чашку.

рецепт кофе
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