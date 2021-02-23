Как варить пшеничную кашу: самый простой рецепт

Как приготовить пшеничную кашу / b-p-k.com.

Пшеничная каша - это недорогая и привычная для украинцев крупа. А вот несколько сотен лет назад блюда из этого зерна являлись едва ли не основой питания жителей разных регионов нашей страны.

Из пшеничной крупы можно варить вкусные каши. Также пшеничную крупу добавляют в супы, котлеты и тефтели. Таким образом можно существенно обогатить рацион полезными веществами и витаминами. Кроме того, пшеничная каша отлично подходит для диетического питания и похудения.

Пшеничная крупа содержит 11 % растительного белка, также богата витаминами С, Е, А, F, В.

Главред расскажет, как вкусно и быстро приготовить пшеничную кашу.

Как варить пшеничную кашу на воде - рецепт

Вам понадобиться:

Пшеничная крупа - 0.5 стакана;

Вода - 1 стакан;

Масло сливочное - 30 граммов;

Соль - по вкусу.

Пшеничную кашу как правило готовят на воде, но можно заменить на молоко. Главное, правильно выбрать крупу. Она бывает двух видов помола - более крупная и совсем мелкая.

Чтобы пшеничная каша получилась рассыпчатой, нужно выбирать более крупный помол, а более мелкого помола, выбирать можно для тех, кто любит вязкую кашу.

Пшеничную крупу хорошо промыть несколько раз, чтобы смыть лишнюю муку.

Залить водой или молоком, из расчета 1:2. Если вы любите более вязкую кашу, то количество жидкости нужно увеличить. Поставить на огонь, довести до кипения и варить на самом малом огне, под крышкой около 30 минут.

Следить, чтобы не убежала. Посолить по вкусу. Если вдруг вся жидкость выпарится, а каша еще не готова, то не возбраняется еще подлить немного кипятка, чтобы каша дошла до готовности.

Огонь выключить, добавить в кастрюлю немного сливочного масла и оставить кашу настояться примерно на 10 минут под крышкой.

Кастрюлю укутайте в теплое и толстое полотенце, чтобы внутри все пропарилось и каша стала рассыпчатой.

Приятного аппетита!

Как приготовить пшеничную кашу - видеорецепт: