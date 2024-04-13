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Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

Анна Ярославская
13 апреля 2024, 10:18
Казалось бы, что сложного в приготовлении гречки? Но есть один нюанс, который знают не все.

Гречка, соль
Соль в гречку лучше добавлять сразу / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Гречка - очень популярный, вкусный и полезный продукт, который нравится практически всем. Варить гречневую кашу совсем несложно. Главное - рассчитать пропорции крупы и воды и не забыть вовремя выключить плиту. Но есть один нюанс, который знают не все, хотя он имеет большое значения для того, чтобы в результате получить вкусную кашу. Речь идет о том, когда солить крупу при варке - в начале или уже в конце?

Кстати, если вы ищете рецепт приготовления гречневой каши, то читайте материал: Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку.

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Когда солить гречку?

Общее правило для всех круп одно: при варке их нужно солить сразу. Дело в том, что крупы развариваются медленно, поэтому необходимо дать возможность соленой воде впитаться в них равномерно.

Если посолить воду в середине готовки или в последний момент, то вода окажется соленой, а крупа — нет.

Кстати, данное правило добавления соли применяется и тогда, когда крупа варится откидным способом (после варки ее откидывают на дуршлаг и промывают) и не откидным способом (когда вода полностью выпаривается из кастрюли).

Интересный факт: соль замедляет закипание воды, но ускоряет процесс кипения. Таким образом, вода без соли закипит быстрее, но если соль добавить в начале кипения, то кипячёную воду вы получите быстрее.

Как варить гречку с крышкой или без

Гречневую кашу можно варить и под крышкой и без нее.

Если каша варится без крышки, то сначала ее нужно довести до кипения, а потом готовить на среднем огне. Сколько времени варить гречку после закипания? Примерно 15-20 минут.

Если вы решили использовать крышку, то каша варится на минимальном огне в течение 20 минут, пока вся вода не впитается крупой.

Можно ли гречку бросать в кипящую воду?

Нет однозначного мнения на счет того, в какую воду засыпать гречку - холодную и горячую.

Некоторые хозяйки говорят, что если гречку бросить в холодную воду, то крупа раскисает, и каша получается вязкой.

Если же гречку закинуть в кипяток, то каша получается рассыпчатой.

Если вы решили предварительно замочить крупу, то делать это нужно в холодной воде. Замоченная крупа сварится намного быстрее.

Кстати, если гречку при варке засыпать в уже кипящую воду, то убавлять огонь надо сразу после добавления крупы. Она не должна бурлить при варке.

Интересные факты о гречке

Гречка — ценный источник белка. В ней содержится 18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу к сбалансированным белкам куриных яиц и сухого молока.

Гречка содержит три из восьми необходимых организму аминокислот(треонин, лизин, триптофан), благодаря чему является незаменимым продуктом для людей, которые не едят мясо. Кроме того, гречка усваивается гораздо лучше мясных продуктов.

Гречка выводит из организма вредный холестерин и токсины. Ее стоит употреблять пожилым людям и тем, кто страдает анемией.

Употребление гречневой каши улучшает психоэмоциональное состояние и работу головного мозга.

Гречка спасает от бессонницы. Если вы плохо спите - наполните гречишной шелухой подушку.

В Индии и Китае считается, что с помощью гречки можно воздействовать на биологические точки в организме, поэтому для профилактики различных заболеваний советуют ходить по коврику, на котором рассыпана гречка.

Гречка является частью национальной кухни Японии. Там из гречки производят гречневую лапшу "соба", которая пользуется популярностью.

Ранее Главред писал, почему европейцы и американцы не едят гречку: причина удивит многих.

Дело в том, что гречка является неприхотливым растением – она не требует очень особых условий при выращивании. И из-за ее неприхотливости и очень широкого распространения это растение в Америке и ряде стран Европы считалось кормом для животных.

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