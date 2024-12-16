Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

Для чего кладут мыло в шкаф - что отпугивает своим запахом моль.

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Что мгновенно убивает моль / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/ericeven1, Pixabay/Pexels

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Что положить в шкаф, чтобы не было моли

Что мгновенно убивает моль

Мелкое насекомое моль может доставить большие неприятности, особенно если заведется в домашних условиях. Не только одежда, но и продукты, а также предметы обиходы могут быть сильно испорчены молью.

Известны сразу несколько эффективных способов, которые позволят отпугнуть, а также избавиться от моли в кратчайшие сроки. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Чем отпугнуть моль

Простой и быстрый способ от моли - это небольшие мешочки с веществами, которые распространяют запахи, отпугивающие насекомых:

цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут);

лаванда;

пижма;

полынь;

хвойные (можжевельник, кедр);

эвкалипт;

специи (шафран, розмарин, лавровый лист, перец, гвоздика);

чеснок.

Что положить в шкаф, чтобы не было моли

Если вы обнаружили признаки появления моли, действовать нужно немедленно. Во-первых, следует обработать полки и вещи, где завелись насекомые. Также рекомендуют поместить в шкаф или в пенал ароматные масла, которые отпугнут моль. Не стоит забывать, что моль идет на запах пота, а вот отпугнет насекомое запах мыла, масел и цветов.

Чего сильно боится моль

Важно помнить, что моль, которая живет в одежде, терпеть не может слишком высоких, а также чересчур низких температур. Ее также способы отпугнуть острые запахи.

Если вы обнаружили признаки моли в шкафах, советуют простой народный способ. Просто разложите в местах появления насекомых мандариновую кожуру. Раскладывая ее по уголкам шкафов, вы отпугнете вредных насекомых.

Что мгновенно убивает моль

Стоит не забывать о том, что на моль губительным образом действуют яркие лучи солнца. Также насекомые и отложенные ими яйца не переносят температуры в 40 градусов тепла и выше.

Поэтому рекомендуется жарким летним днем выставить одежду на яркие лучи солнца на несколько часов. Кроме того, рекомендуется для борьбы с молью стирать вещи, на которых видели моль, с максимально высокой температурой.

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Чем опасна моль? Моль — маленькая белая или коричневая бабочка. Портит шерстяные вещи и мех — в шубах и свитерах появляются дыры. Людей она не кусает и не переносит инфекции, но питается крупами, которые после этого есть нельзя. Моль оставляет продукты жизнедеятельности, которые могут вызвать аллергию, дерматит и конъюнктивит.

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