Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

Алексей Тесля
16 декабря 2024, 16:54
216
Для чего кладут мыло в шкаф - что отпугивает своим запахом моль.
Моль
Что мгновенно убивает моль / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/ericeven1, Pixabay/Pexels

Главное:

  • Что положить в шкаф, чтобы не было моли
  • Что мгновенно убивает моль

Мелкое насекомое моль может доставить большие неприятности, особенно если заведется в домашних условиях. Не только одежда, но и продукты, а также предметы обиходы могут быть сильно испорчены молью.

Известны сразу несколько эффективных способов, которые позволят отпугнуть, а также избавиться от моли в кратчайшие сроки. Об этом идет речь в материале Главреда.

видео дня

Чем отпугнуть моль

Простой и быстрый способ от моли - это небольшие мешочки с веществами, которые распространяют запахи, отпугивающие насекомых:

  • цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут);
  • лаванда;
  • пижма;
  • полынь;
  • хвойные (можжевельник, кедр);
  • эвкалипт;
  • специи (шафран, розмарин, лавровый лист, перец, гвоздика);
  • чеснок.

Что положить в шкаф, чтобы не было моли

Если вы обнаружили признаки появления моли, действовать нужно немедленно. Во-первых, следует обработать полки и вещи, где завелись насекомые. Также рекомендуют поместить в шкаф или в пенал ароматные масла, которые отпугнут моль. Не стоит забывать, что моль идет на запах пота, а вот отпугнет насекомое запах мыла, масел и цветов.

Чего сильно боится моль

Важно помнить, что моль, которая живет в одежде, терпеть не может слишком высоких, а также чересчур низких температур. Ее также способы отпугнуть острые запахи.

Если вы обнаружили признаки моли в шкафах, советуют простой народный способ. Просто разложите в местах появления насекомых мандариновую кожуру. Раскладывая ее по уголкам шкафов, вы отпугнете вредных насекомых.

Что мгновенно убивает моль

Стоит не забывать о том, что на моль губительным образом действуют яркие лучи солнца. Также насекомые и отложенные ими яйца не переносят температуры в 40 градусов тепла и выше.

Поэтому рекомендуется жарким летним днем выставить одежду на яркие лучи солнца на несколько часов. Кроме того, рекомендуется для борьбы с молью стирать вещи, на которых видели моль, с максимально высокой температурой.

Больше новостей:

Чем опасна моль?

Моль — маленькая белая или коричневая бабочка. Портит шерстяные вещи и мех — в шубах и свитерах появляются дыры. Людей она не кусает и не переносит инфекции, но питается крупами, которые после этого есть нельзя. Моль оставляет продукты жизнедеятельности, которые могут вызвать аллергию, дерматит и конъюнктивит.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Моль лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сообщение об издевательствах над военными: Сырский инициировал проверку - детали

Сообщение об издевательствах над военными: Сырский инициировал проверку - детали

16:36Украина
Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

16:18Украина
"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

15:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Последние новости

17:30

Серьезный конкурент Оливье: блогер поделилась невероятным рецептом салата Марфа

17:26

Быстрое "падение" цен: в Украине подешевел популярный продукт

17:22

Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

16:54

Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

16:38

"Сила Жизни - Опора бизнеса" - более 250 участников проекта улучшили свое ментальное здоровье актуально

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
16:36

Сообщение об издевательствах над военными: Сырский инициировал проверку - детали

16:18

Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

16:07

"Скептически отношусь": эксперт сомневается во введении миротворцев в Украину

15:26

"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

Реклама
15:15

Тряпку можно выкладывать: как предотвратить запотевание окон в машине

15:02

Cколько можно хранить яйца в холодильнике: неожиданный ответ сразит наповал

14:58

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

14:11

Бросают в бой без бронетехники: в ЦПД рассказали, как РФ уничтожает войска КНДР

14:09

Ситуация в Курахово осложнена, враг доминирует в живой силе - ОСГВ "Хортица"

14:04

Путин пригрозил "Орешником": в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты

13:31

Как предотвратить засорение раковины жиром: сантехник дал 3 решения

13:14

Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

13:13

На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

13:07

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

13:07

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

Реклама
12:35

Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФФото

12:23

"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

12:09

Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

12:05

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

12:04

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

11:52

Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

11:19

Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

11:19

Китайский гороскоп на завтра 17 декабря: Змеям - гнев, Обезьянам - трата денег

11:14

Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

11:08

СБУ дронами уничтожила склад российских боеприпасов в Донецкой области - СМИ

10:57

"Либо Украина, либо Путин": Кулеба сомневается в скором окончании войны

10:38

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

10:36

Путинист Филипп Киркоров публично унизил Максима Галкина - что произошло

09:57

До полутора тысяч ракет: авиаэксперт предупредил об угрозе новых массированных ударов

09:41

"Что у нее внутри": Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая живет в РФ

09:39

Почему на самом деле Санта-Клаус носит красноеВидео

09:26

Оккупанты продвинулись возле 6 сел на Донбассе — DeepState

09:26

Гороскоп на завтра 17 декабря: Девам - внезапная прибыль, Стрельцам - море удачи

09:25

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

"Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей

Реклама
09:09

Оккупанты в Крыму ожидают прорыва ВСУ: ситуация изменилась - АТЕШ

09:03

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

08:33

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:18

Войска КНДР и РФ столкнулись с большими трудностями в Курской области - ISW

07:59

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря

07:55

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

07:53

Отключение света в Украине — графики на 16 декабря (обновляется)

06:52

Партия Шольца исключила в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины

06:06

Трамп, изоляционизм и уроки истории: повторит ли Америка ошибки прошлого?мнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять