Ненавидят эти запахи: эксперт назвал лучшие способы, чтобы избавиться от комаров

Есть несколько растений, которые можно посадить как внутри дома, так и снаружи, чтобы отпугивать комаров.

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Как избавиться от комаров / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Такие насекомые, как комары, могут наводнить дома в летние месяцы, особенно в теплую погоду. Они могут быть невероятно назойливыми, но, к счастью, существует множество способов их отпугивания.

Крис Боннетт, основатель GardeningExpress.com, рассказал, что многие из этих трюков связаны с использованием обычных бытовых предметов, растений и продуктов, и все они являются отличной альтернативой химическим спреям от насекомых, пишет express.

Есть несколько растений, которые можно посадить как внутри дома, так и снаружи, чтобы отпугивать комаров. К ним относятся такие растения, как лаванда, хризантемы, ноготки и лемонграсс.

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По словам эксперта, комары "ненавидят" эти растения из-за сильных запахов, которых они будут избегать.

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"Известно, что масло цитронеллы отпугивает насекомых, поэтому зажгите несколько свечей с цитронеллой. Они не только отгонят насекомых, но и создадут уютную атмосферу и выделят ароматный запах", - поделился эксперт.

Более того, подобно растениям, их можно использовать как внутри, так и снаружи дома, хотя летним вечером они чаще всего встречаются в саду.

Также эксперт советует убирать все остатки пищи и пролитую жидкость, а также регулярно опорожнять кухонные мусорные баки.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Комаров, как и других вредителей, привлекает любая еда на кухне, поскольку, как говорят, они любят продукты, богатые калием, а также соленые закуски.

Любые продукты на кухне должны быть накрыты, пока они не будут готовы к подаче на стол, или храниться в холодильнике.

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