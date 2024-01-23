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Останется хрустящим и не пожелтеет: простой рецепт нежного безе от шеф-кондитера

Анна Подгорная
23 января 2024, 00:08
Опытный кулинар знает, как обуздать капризный десерт и не испортить безе при приготовлении.
как приготовить безе
Простой рецепт безе - как сделать безе самостоятельно / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Пирожное безе – десерт, который пришел к нам из французской кухни. Для его приготовления понадобится всего два ингредиента – яичные белки и сахар.

Звучит достаточно просто, однако и тут можно наделать ошибок. Опытные кондитеры знают, какие нюансы нужно учитывать, чтобы лакомство получилось хрустящим снаружи, нежным внутри и таяло на языке как первый снег.

Как приготовить безе в домашних условиях, а также каких правил стоит придерживаться на кухне, рассказала шеф-кондитер Алла Запорожан.

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Пошаговый рецепт безе в духовке

Для того чтобы приготовить безе, вам потребуется 80 г жидких белков (это приблизительно 3 куриных яйца) и 160 г сахара. Идеальной пропорцией белков к сахарному песку считается 1 к 2, к сахарной пудре – 1:3.

1. Включите духовой шкаф на разогрев до 85-95 градусов – при такой температуре безе сохранит цвет и хрустящую текстуру. Пока духовка разогревается, отделите желтки от белков.

2. Миксером на небольшой скорости перемешивайте белки, пока они не станут менять цвет. Затем скорость можно увеличить и начать постепенно добавлять сахар (сразу весь сахар добавлять не стоит, иначе белковая масса осядет и начнет расслаиваться), не переставая перемешивать. На этом этапе также можно добавить щепотку соли.

3. Взбивайте белково-сахарную смесь до крепких пиков. Полученная меренга должна быть густой, глянцевой и плотно держаться на венчике.

4. Возьмите решетку или противень, застелите его пергаментной бумагой. Ложкой или кулинарным шприцем порционно выложите белковую массу. Старайтесь, чтобы безе было одинакового размера. Оставляйте между ними расстояние, но помните, что в размерах они увеличиваться не будут. Белковая масса быстро расслаивается, поэтому старайтесь использовать всю смесь и желательно сразу после того, как вы ее взбили.

безе
Простой рецепт безе - как сделать безе самостоятельно / pexels.com

5. Выпекайте безе 60 минут со слегка приоткрытой дверью духовки. Тогда десерт получится хрустящим, но с мягкой серединкой. Если же вы любите полностью сухое безе, оставьте лакомство в духовке еще на 15-20 минут. Готовность безе проверить несложно – десерт будет полностью сухим со всех сторон и легко отделяться от пергамента.

Почему безе не получается?

При таком не сложном процессе приготовления, безе бывает достаточно капризным десертом. Всегда используйте сухую, обезжиренную посуду – лишняя влага может испортить текстуру меренги. Яйца используйте комнатной температуры и тщательно следите за тем, чтобы даже капелька жирного желтка не попала в общую емкость.

безе
Простой рецепт безе - как сделать безе самостоятельно / pexels.com

Если вы хотите добавить в безе краситель, используйте сухие, водорастворимые смеси. Перед запеканием безе можно украсить сухими продуктами вроде порошка какао, хлопьев миндаля, молотых орехов или цукатов. Сочные ягоды и фрукты испортят текстуру безе.

Хранится безе до 7 дней, если речь идет о полностью сухом десерте, и 2 дня для лакомства с мягкой сердцевиной. Ни в коем случае не кладите безе в холодильник – там оно очень быстро отсыреет и осядет. Для хранения используйте сухую герметичную емкость.

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