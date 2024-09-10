Проще, чем может показаться: как правильно и быстро чистить жалюзи

Металлические жалюзи часто используются в интерьере, но ухаживать за ними - та еще задача, пишет Real Simple.
Как часто нужно мыть жалюзи
Чем дольше вы оттягиваете чистку жалюзи, тем больше пыли вам придется вытирать. Как правило, стоит чистить жалюзи каждые одну-две недели, чтобы предотвратить накопление пыли.
Как почистить жалюзи с помощью микрофибры
Начните с закрытия жалюзи и осторожно протрите их салфеткой из микрофибры, двигаясь сверху вниз, горизонтальные жалюзи протирайте из стороны в сторону.
Дальнейшая очистка достаточно проста. Для этого следует сделать следующее:
- отрегулируйте жалюзи так, чтобы они открылись;
- снова протрите жалюзи салфеткой из микрофибры;
- закройте жалюзи в обратном направлении и повторите процедуру.
Кроме салфетки, закрытые жалюзи можно пропылесосить, используя насадку-щеточку для пылесоса.
Как помыть жалюзи с уксусом
Для тщательной очистки очень грязных, липких пластиковых элементов жалюзи сначала снимите жалюзи с окна - это значительно облегчит процесс.
Вытрите тряпкой пыль с жалюзи и приготовьте чистящий раствор - для этого смешайте в равных частях белый уксус и воду.
Тщательное протирание жалюзи раствором можно сделать следующим образом:
- натяните чистый носок на руку, а затем окуните носок в моющий раствор;
- выжмите средство, чтобы носок был влажным;
- проведите ладонью в носке по каждой ламели жалюзи;
- оставьте жалюзи открытыми для полного высыхания.
Как удалить пятна с жалюзи
Чтобы удалить пятна, сначала вытрите пыль тряпкой из микрофибры. Ведь добавление воды на запыленную поверхность обычно приводит к еще большему беспорядку.
Исключение - застарелые загрязнения или пятна. В таком случае вам нужно создать чистящий раствор. Вот как можно справиться с пятнами:
- наполните ванну теплой водой и добавьте несколько капель средства для посуды, удаляющего жир;
- откройте кронштейны, которые удерживают жалюзи на месте, а затем с помощью отвертки поднимите откидную сторону;
- вытащите жалюзи из кронштейнов и положите их в ванну;
- протрите каждую "пластину" жалюзи намыленной губкой;
- промойте жалюзи чистой водой, пока не останется пены или остатков грязи.
После этого развесьте жалюзи на улице или протрите их салфеткой из микрофибры и установите на место.
Что такое жалюзи?
Жалюзи́ - устройство в виде решеток (решеток) с неподвижными или вращающимися планками для регулирования воздушного и светового потока, пишет Википедия.
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