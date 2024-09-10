Проще, чем может показаться: как правильно и быстро чистить жалюзи

Жалюзи можно чистить различными методами, все зависит от их состояния и насколько сильное загрязнение.

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Как правильно и быстро чистить жалюзи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Металлические жалюзи часто используются в интерьере, но ухаживать за ними - та еще задача, пишет Real Simple.

Как часто нужно мыть жалюзи

Чем дольше вы оттягиваете чистку жалюзи, тем больше пыли вам придется вытирать. Как правило, стоит чистить жалюзи каждые одну-две недели, чтобы предотвратить накопление пыли.

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Как почистить жалюзи с помощью микрофибры

Начните с закрытия жалюзи и осторожно протрите их салфеткой из микрофибры, двигаясь сверху вниз, горизонтальные жалюзи протирайте из стороны в сторону.

Дальнейшая очистка достаточно проста. Для этого следует сделать следующее:

отрегулируйте жалюзи так, чтобы они открылись;

снова протрите жалюзи салфеткой из микрофибры;

закройте жалюзи в обратном направлении и повторите процедуру.

Кроме салфетки, закрытые жалюзи можно пропылесосить, используя насадку-щеточку для пылесоса.

Как помыть жалюзи с уксусом

Для тщательной очистки очень грязных, липких пластиковых элементов жалюзи сначала снимите жалюзи с окна - это значительно облегчит процесс.

Вытрите тряпкой пыль с жалюзи и приготовьте чистящий раствор - для этого смешайте в равных частях белый уксус и воду.

Тщательное протирание жалюзи раствором можно сделать следующим образом:

натяните чистый носок на руку, а затем окуните носок в моющий раствор;

выжмите средство, чтобы носок был влажным;

проведите ладонью в носке по каждой ламели жалюзи;

оставьте жалюзи открытыми для полного высыхания.

Как удалить пятна с жалюзи

Чтобы удалить пятна, сначала вытрите пыль тряпкой из микрофибры. Ведь добавление воды на запыленную поверхность обычно приводит к еще большему беспорядку.

Исключение - застарелые загрязнения или пятна. В таком случае вам нужно создать чистящий раствор. Вот как можно справиться с пятнами:

наполните ванну теплой водой и добавьте несколько капель средства для посуды, удаляющего жир;

откройте кронштейны, которые удерживают жалюзи на месте, а затем с помощью отвертки поднимите откидную сторону;

вытащите жалюзи из кронштейнов и положите их в ванну;

протрите каждую "пластину" жалюзи намыленной губкой;

промойте жалюзи чистой водой, пока не останется пены или остатков грязи.

После этого развесьте жалюзи на улице или протрите их салфеткой из микрофибры и установите на место.

Что такое жалюзи? Жалюзи́ - устройство в виде решеток (решеток) с неподвижными или вращающимися планками для регулирования воздушного и светового потока, пишет Википедия.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

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