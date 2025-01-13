Секретный прием со стиральной машинкой: как быстро высушить одежду зимой

Простой шаг после стирки может значительно ускорить процесс высыхания белья.

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Как высушить одежду за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Мокрая одежда является причиной сырости и плесени в помещениях

Короткий цикл отжима после стирки поможет быстрее высушить полотенца и постельное белье

Высушить одежду зимой - целый квест, особенно когда речь идет о полотенцах и постельном белье. Кроме того, общеизвестно, что сырость и плесень появляются чаще, если в вашем доме чрезмерная влажность, и сушка белья в закрытых помещениях является основной причиной этого неприятного явления. Главред выяснил, как быстро высушить одежду без радиаторов или сушильной машины.

Эксперт Линси Кромби отмечает, что один простой шаг после стирки может значительно ускорить высыхание белья, передает Express.co.

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В коротком ролике в TikTok она показала, что для того, чтобы уменьшить время высыхания одежды, достаточно после стирки добавить еще один короткий цикл отжима, что занимает менее 10 минут.

В комментариях под видео люди разделились на два лагеря, кто-то поблагодарил и написал, что совет действительно действенный, а кому-то все же не понравился лайфхак.

Как быстро высушить одежду - смотрите видео:

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