Что это за зеленые шарики, растущие на деревьях: в чем скрывается опасность

Почему надо целоваться под омелой и чем она опасна для людей - Главред собрал интересные факты.

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Чем опасна омела / коллаж: Главред, фото: unsplash, Википедия

Вы узнаете:

Откуда появляется омела и чем она опасна для людей

Как обработать деревья, чтобы на них не поселились лишайники

Что за шары из веток на деревьях, как они образуются и чем опасны - Главред собрал важную информацию о растении.

Ученые рассказали, что омела - это на самом деле растение полупаразит, которое активно атакует живые деревья. В американских фильмах можно часто видеть, как под веткой омелы целуются пары. Однако не все так романтично. Это растение может оказаться очень токсичным для людей, домашних животных и растений. Вещества, которые омела выделяет в дерево на котором паразитирует, могут выбрасываться и в воздух. Поэтому те, кто стоят под ее ветвями, вдыхают эти токсичные запахи.

Откуда берется омела

Обычно омелу белую можно увидеть на таких деревьях, как тополь, клен, сосна, ива, береза, а также плодовых. Она активно паразитирует и способна размножаться. Зеленый шар из веток размещается на верхушках деревьев или на его ветвях и затем разрастается большим зеленым густым кустом. Также на кустах цветут малозаметные зеленовато-желтые цветы, а еще растение имеет плоды - ненастоящую бело-кремовую ягоду, а в середине нее находится одно или несколько семян в клейкой ткани.

Птицы поедая плоды омелы, способствуют приклеиванию семян к ветке, которое впоследствии прорастает в растение-хозяина, поэтому таким образом и происходит распространение омелы на деревьях, рассказали специалисты.

Если дерево сильно поражено омелой, тогда оно становится рассадником паразита для окружающих деревьев. Под особой угрозой заражения являются фруктовые деревья. Такое явление может приобрести серьезные масштабы, вплоть до экологической катастрофы, если не принимать никаких мер в борьбе с вредителем.

Специалисты советуют, что самый эффективный метод борьбы именно с омелой является уничтожение кустов путем полного удаления пораженных частей дерева с последующим сжиганием в специально отведенных местах, которые не вблизи домов.

Почему на деревьях растут лишайники

Стоит тщательно осматривать деревья в собственном саду, ведь лишайники и мхи могут селиться в ветвях и стволах. Если вы заметили, что их количество на деревьях значительно увеличилось, то это может свидетельствовать о серьезных проблемах с состоянием сада. Такие проблемы чаще всего возникают в старых, заброшенных или в садах на дачах, за которыми давно не ухаживали.

Чтобы избежать такой проблемы, стоит аккуратно почистить щеткой с жестким ворсом. Особое внимание уделяйте стволам и коре основных скелетных ветвей у деревьев старше 8-10 лет. Однако ни в коем случае не используйте металлические скребки, они поранят кору и занесут туда инфекцию. Обычно такие процедуры следует делать каждую осень. Такая чистка деревьев поможет удалить отмершие частицы коры, поэтому на ее покрове будет меньше зимующих насекомых. При регулярном уходе и правильной агротехнике - в плодовом саду не будет ни мха, ни лишайников.

Смотрите видео о том, как образуются шарики из веток на деревьях и чем они опасны:

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