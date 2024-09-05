Вы неправильно заряжали iPhone: мужчина показал гениальный лайфхак: мужчина показал гениальный лайфхак

Как оптимизировать время автономной работы телефона - блогер в Сети поделился лайфхаками.

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Как правильно заряжать телефон / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как оптимизировать время автономной работы вашего iPhone, чтобы ограничить износ аккумулятора и продлить срок его службы - блогер рассказал полезные советы для владельцев айфонов.

Эксперт рассказал, чтобы избежать проблем с мобильным телефоном и его зарядом, стоит правильно заряжать свое устройство, передает издание Mirror. Может показаться логичным зарядить телефон до 100%, дать ему почти разрядиться, а затем зарядить его до 100% в течение ночи, однако это не так. Тайлер Морган в TikTok показал, что это совсем не лучший подход.

"В общем, не стоит заряжать мобильный телефон выше 80%", - посоветовал парень, поделившись одним из своих главных советов. видео дня

Смотрите видео о том, как правильно заряжать мобильный телефон:

Эксперт также предупредил людей, что нельзя, чтобы заряд телефонов опускался ниже 20%. Он отметил, если на телефоне останется 20%, тогда стоит перевести его в режим низкой мощности.

Если у вас iPhone, вам стоит зайти в настройки, перейти в общие и выбрать фоновое обновление программы. Также стоит выключить функцию "автоматическое обновление всех приложений", ведь это также уменьшает заряд телефона. Однако, удаление приложений на телефоне ничего не дает, потому что когда они есть на вашем экране без использования, они в основном "заморожены" и не потребляют никакой энергии.

Также блогер рассказал, что включение темного режима на вашем телефоне поможет вам сэкономить немного энергии.

Обновление программы в фоновом режиме является наиболее "полезным" из всех советов и может помочь сохранить энергию устройства, но также важно стараться поддерживать уровень заряда аккумулятора между 20% и 80%.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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