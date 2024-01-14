Как приготовить идеальные яйца пашот в микроволновке: женщина поразила методом

Как сварить яйцо пашот за несколько минут и без кастрюли - узнайте в материале.

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Как быстро приготовить яйцо пашот / коллаж: Главред, скриншот: видео Tiktok

Идеальные яйца пашот сложно приготовить, однако существует множество способов приготовления. Женщина поделилась гениальным методом надежной техники, где понадобится лишь чашка воды, немного уксуса и микроволновая печь.

На своей странице женщина рассказала, что стоит добавить одну чайную ложку уксуса в чашку холодной воды, а затем добавить яйцо, передает издание Mirror.

"Яйцо пашот будет готово в микроволновой печи за одну минуту. После того, как яйцо будет готово, его стоит выложить на кусочек хлеба и добавить немного соли и перца. После разрезания яйца из него вытекает золотистый жидкий желток. Это замечательно", - поделилась женщина. видео дня

Однако, некоторые ее подписчики рассказали, что после такого может образоваться ужасный беспорядок в микроволновых печах.

Смотрите видео, как приготовить яйца пашот в микроволновке:

Как приготовить яйца пашот в кастрюле

Чтобы приготовить идеальное яйцо пашот в кастрюле, вам понадобятся свежие яйца из холодильника. В кастрюлю стоит налить два литра воды и довести ее до кипения. Однако, помните, что вода, в которой варится яйцо, не должна кипеть, а только начинать кипение.

Иногда хозяйки также добавляют уксус в воду для того, чтобы лучше свернулся белок. Хотя, можно сварить яйцо и без него.

Перед тем, как добавить яйцо в воду, необходимо аккуратно разбить его в мисочку или чашку, главное - не повредить желток. Стоит вылить его в центр воронки кастрюли. Воду нужно осторожно помешивать, чтобы яйцо не прилипло к кастрюле и варить 2 минуты.

С помощью шумовки необходимо осторожно вынуть и положить на бумажное полотенце. Когда полотенце впитает лишнюю воду, тогда можно подавать блюдо.

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