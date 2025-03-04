Забитая раковина очистится за 5 минут: эксперт рассказала, что залить в слив

Засорение кухонной раковины - распространенная проблема, которая возникает из-за накопления остатков пищи, но избавиться от нее достаточно легко.

https://glavred.info/lifehack/zabitaya-rakovina-ochistitsya-za-5-minut-ekspert-rasskazala-chto-zalit-v-sliv-10644635.html Ссылка скопирована

Простой трюк с кристаллами соды, который спасет вашу раковину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Почему слив раковины часто засоряется

Чем прочистить слив

Как прочистить сливную трубу раковины

Сливные отверстия раковин часто засоряются, ведь ежедневно они пропускают через себя огромное количество остатков пищи, жира, мыла и других загрязнений. В процессе эксплуатации трубы постепенно накапливают эти отходы, что приводит к замедлению слива воды и появлению неприятного запаха.

Главред узнал, как быстро прочистить слив раковины.

видео дня

Основной причиной засора являются жировые отложения, которые со временем затвердевают, а при смешивании с остатками мыла или пищи образуют липкую массу, блокирующую проход воды. Использование обычного вантуза или кипятка не всегда помогает, поскольку образовавшаяся смесь может быть слишком плотной и устойчивой к механическому воздействию, пишет Daily Express.

Эксперт по экономии денег Холли-Джей Смит, основательница проекта Coupon Queen, поделилась эффективным, но в то же время простым способом очистки слива с помощью кристаллов соды.

"Если ваша раковина засорилась, вы, вероятно, заметите, что вода начала сливаться значительно медленнее, а в помещении появился неприятный запах. Многие сразу обращаются к токсичным и дорогим химическим средствам для устранения засоров, хотя на самом деле можно воспользоваться более дешевыми и безопасными альтернативами, такими как кристаллы соды", - отметила она.

Почему именно кристаллы соды

Кристаллы соды являются одним из лучших средств для прочистки канализации, поскольку они являются сильными щелочами. Это означает, что они эффективно растворяют жировые отложения, которые являются основной причиной засоров.

Во время реакции с жиром кристаллы соды превращают его в мыльную субстанцию, которая легко смывается водой. Кроме того, они помогают расщеплять остатки мыла и пищи, поэтому подходят как для кухонной, так и для ванной раковины.

Как правильно использовать кристаллы соды

Вскипятите чайник воды и вылейте кипяток в сливное отверстие. Это поможет размягчить отложения и подготовить их к дальнейшему удалению. Насыпьте примерно 200 г соды непосредственно в сливное отверстие. Подождите 5-10 минут, чтобы вещество начало действовать и расщеплять жир. Повторно вскипятите чайник воды и снова вылейте кипяток в слив, чтобы смыть растворенную грязь. Если засор не исчез полностью, повторите процедуру еще раз.

Альтернативные средства для очистки слива

Многие люди также используют пищевую соду в сочетании с уксусом, поскольку их реакция образует пену, что может помочь устранить более слабые засоры. Однако этот метод не всегда эффективен при жирных отложениях, поскольку он не растворяет их так же хорошо, как кристаллы соды.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред