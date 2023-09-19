Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

Красиво завязать шнурки на обуви может оказаться непростым делом. От вас потребуется максимальное внимание к деталям и ловкость пальцев. Главред расскажет о способах, как красиво завязать шнурки на кроссовках без бантика.
"Бантики" на ботинках и кроссовках уже давно отошли в прошлое. Сейчас это считается не комильфо. Кроме того, это еще и не очень практично, так как шнурки могут развязаться по дороге, а вы можете случайно перецепиться.
Как классно завязать шнурки на кроссовках - два самых действенных способа
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Это неплохой способо, как красиво завязать шнурки на 5 дырок. Пропустите шнурки через все отверстия в обуви, как обычно.
Поднимите шнурки вверх и перекрестите их, как при обычном завязывании.
Затем, вместо того чтобы завязывать узел сверху, спрячьте концы шнурков под язычок обуви.
Затяните язычок на место, чтобы скрыть шнурки.
- Способ "под подошвой"
Пропустите шнурки через все отверстия в обуви, как обычно. Поднимите концы шнурков наверх и перекрестите их.
Затем, вместо того чтобы завязывать узел на верхней части обуви, пройдите каждый конец шнурка под нижней частью обуви и вытащите его наружу через отверстие, находящееся ниже. Завяжите узел под обувью.
Эти способы помогут скрыть шнурки и сделать обувь более аккуратной и эстетичной.
Как красиво завязать концы шнурков на ботинках - метод "скрытого узла"
Скрытый узел - это стильный и аккуратный способ завязывания шнурков.
Пройдите шнурки через все отверстия в обуви, убедитесь, что концы равны.
Возьмите правый шнурок и перекрестите его через левый, затем проведите его под левым шнурком и вытащите его вверх.
Завяжите правый шнурок в узел, как обычно, но не затягивайте его полностью.
Поднимите левый шнурок вверх и оберните его вокруг правого. Затем протяните его вниз между шнурками и обувью, чтобы создать петлю.
Вставьте конец левого шнурка через созданную петлю и затяните узел.
Убедитесь, что узел надежно завязан, и при необходимости поправьте шнурки и петли, чтобы они выглядели аккуратно.
Теперь у вас есть красивый скрытый узел, который выглядит аккуратно и придает обуви более стильный вид.
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