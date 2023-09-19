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Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

Яна Ставская
19 сентября 2023, 03:30
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Хотите быть в тренде? Дьявол кроется в мелочах - позаботьтесь, чтобы ваша обувь была всегда ухоженна. Читайте, как красиво завязать шнурки.
Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов
Узнавайте, как завязать шнурки, чтобы не было видно / Коллаж Главреда. Фото: ua.deposiphoto

Красиво завязать шнурки на обуви может оказаться непростым делом. От вас потребуется максимальное внимание к деталям и ловкость пальцев. Главред расскажет о способах, как красиво завязать шнурки на кроссовках без бантика.

"Бантики" на ботинках и кроссовках уже давно отошли в прошлое. Сейчас это считается не комильфо. Кроме того, это еще и не очень практично, так как шнурки могут развязаться по дороге, а вы можете случайно перецепиться.

Как классно завязать шнурки на кроссовках - два самых действенных способа

  • Классика

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Это неплохой способо, как красиво завязать шнурки на 5 дырок. Пропустите шнурки через все отверстия в обуви, как обычно.

Поднимите шнурки вверх и перекрестите их, как при обычном завязывании.

Затем, вместо того чтобы завязывать узел сверху, спрячьте концы шнурков под язычок обуви.

Затяните язычок на место, чтобы скрыть шнурки.

  • Способ "под подошвой"

Пропустите шнурки через все отверстия в обуви, как обычно. Поднимите концы шнурков наверх и перекрестите их.

Затем, вместо того чтобы завязывать узел на верхней части обуви, пройдите каждый конец шнурка под нижней частью обуви и вытащите его наружу через отверстие, находящееся ниже. Завяжите узел под обувью.

Эти способы помогут скрыть шнурки и сделать обувь более аккуратной и эстетичной.

Кроссовки, белые кроссовки
Читайте, нужно ли завязывать шнурки на кроссовках / ua.depositphotos.com

Как красиво завязать концы шнурков на ботинках - метод "скрытого узла"

Скрытый узел - это стильный и аккуратный способ завязывания шнурков.

Пройдите шнурки через все отверстия в обуви, убедитесь, что концы равны.

Возьмите правый шнурок и перекрестите его через левый, затем проведите его под левым шнурком и вытащите его вверх.

Завяжите правый шнурок в узел, как обычно, но не затягивайте его полностью.

Поднимите левый шнурок вверх и оберните его вокруг правого. Затем протяните его вниз между шнурками и обувью, чтобы создать петлю.

Вставьте конец левого шнурка через созданную петлю и затяните узел.

Убедитесь, что узел надежно завязан, и при необходимости поправьте шнурки и петли, чтобы они выглядели аккуратно.

Теперь у вас есть красивый скрытый узел, который выглядит аккуратно и придает обуви более стильный вид.

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