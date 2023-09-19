Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

Хотите быть в тренде? Дьявол кроется в мелочах - позаботьтесь, чтобы ваша обувь была всегда ухоженна. Читайте, как красиво завязать шнурки.

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Узнавайте, как завязать шнурки, чтобы не было видно / Коллаж Главреда. Фото: ua.deposiphoto

Красиво завязать шнурки на обуви может оказаться непростым делом. От вас потребуется максимальное внимание к деталям и ловкость пальцев. Главред расскажет о способах, как красиво завязать шнурки на кроссовках без бантика.

"Бантики" на ботинках и кроссовках уже давно отошли в прошлое. Сейчас это считается не комильфо. Кроме того, это еще и не очень практично, так как шнурки могут развязаться по дороге, а вы можете случайно перецепиться.

Как классно завязать шнурки на кроссовках - два самых действенных способа

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Это неплохой способо, как красиво завязать шнурки на 5 дырок. Пропустите шнурки через все отверстия в обуви, как обычно.

Поднимите шнурки вверх и перекрестите их, как при обычном завязывании.

Затем, вместо того чтобы завязывать узел сверху, спрячьте концы шнурков под язычок обуви.

Затяните язычок на место, чтобы скрыть шнурки.

Способ "под подошвой"

Пропустите шнурки через все отверстия в обуви, как обычно. Поднимите концы шнурков наверх и перекрестите их.

Затем, вместо того чтобы завязывать узел на верхней части обуви, пройдите каждый конец шнурка под нижней частью обуви и вытащите его наружу через отверстие, находящееся ниже. Завяжите узел под обувью.

Эти способы помогут скрыть шнурки и сделать обувь более аккуратной и эстетичной.

Читайте, нужно ли завязывать шнурки на кроссовках / ua.depositphotos.com

Как красиво завязать концы шнурков на ботинках - метод "скрытого узла"

Скрытый узел - это стильный и аккуратный способ завязывания шнурков.

Пройдите шнурки через все отверстия в обуви, убедитесь, что концы равны.

Возьмите правый шнурок и перекрестите его через левый, затем проведите его под левым шнурком и вытащите его вверх.

Завяжите правый шнурок в узел, как обычно, но не затягивайте его полностью.

Поднимите левый шнурок вверх и оберните его вокруг правого. Затем протяните его вниз между шнурками и обувью, чтобы создать петлю.

Вставьте конец левого шнурка через созданную петлю и затяните узел.

Убедитесь, что узел надежно завязан, и при необходимости поправьте шнурки и петли, чтобы они выглядели аккуратно.

Теперь у вас есть красивый скрытый узел, который выглядит аккуратно и придает обуви более стильный вид.

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