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Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минуты

Алексей Тесля
2 июля 2026, 20:01
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Эксперты рекомендуют днем держать окна закрытыми, особенно в самые жаркие часы.
жара
Как охладить спальню / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Раскрыт простой способ естественного охлаждения
  • Эксперты рекомендуют днем держать окна закрытыми

Из-за летней жары спальни нередко превращаются в самые душные комнаты в доме, что значительно осложняет засыпание.

Многие пытаются охладиться с помощью вентилятора, однако он далеко не всегда решает проблему, поскольку зачастую лишь перемещает уже нагретый воздух по помещению, пишет Express.

видео дня

Специалисты советуют воспользоваться простым способом естественного охлаждения, который не требует дополнительных затрат. По их словам, важно не впускать жару в дом днем, а организовать эффективное проветривание только тогда, когда температура на улице начинает снижаться.

Как сделать спальню прохладнее перед сном

Эксперты рекомендуют днем держать окна закрытыми, особенно в самые жаркие часы. Это помогает сохранить более низкую температуру внутри помещения и не позволяет горячему воздуху проникать в комнаты.

Проветривать жилье лучше ранним утром или после захода солнца, когда на улице становится прохладнее. В вечернее время советуют открыть окна и межкомнатные двери, чтобы создать естественную циркуляцию воздуха и быстрее вывести накопившееся за день тепло.

Наиболее эффективным считается сквозное проветривание: если открыть окна с разных сторон дома или квартиры, теплый воздух будет выходить наружу, а его место займет более прохладный.

Если же жилье имеет окна только с одной стороны, специалисты рекомендуют открыть внутренние двери и использовать вентилятор не для охлаждения человека, а для усиления движения воздуха между помещениями. Такой подход помогает уменьшить ощущение духоты и сделать спальню более комфортной для сна даже в самые жаркие ночи.

Эксперты о доступном способе охладить комнату без кондиционера

Во время сильной жары снизить температуру в помещении можно без дорогостоящей техники. Специалисты британских энергетических компаний рекомендуют воспользоваться простым приемом, который не требует больших затрат.

Для этого достаточно поставить миски или другие емкости с холодной водой либо льдом возле открытого окна, на подоконнике или перед включенным вентилятором. По мере таяния льда и испарения влаги воздух становится более прохладным, а вентилятор начинает распространять по комнате более свежий поток.

По словам экспертов, такой способ не способен полностью заменить кондиционер, однако помогает сделать микроклимат в помещении заметно комфортнее и легче переносить высокие температуры.

Смотрите видео - совет по спасению от жары:

Семейный врач Мария Витковская рассказала в эфире телеканала 1+1, что одним из самых простых способов защитить жилье от перегрева являются плотные шторы. По ее словам, они эффективно блокируют проникновение солнечных лучей, не позволяя им нагревать помещение.

Специалист отметила, что именно прямое солнце становится основной причиной повышения температуры в комнате.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", - подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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