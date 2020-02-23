Люцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет

Телеканал Netflix продлил сериал Люцифер на 5 сезон, и сообщили первые подробности о проекте.
Сериал Люцифер получил продолжение в еще одном - 5 сезоне на телесервисе Netflix, который в последний момент выкупил проект у телеканала Fox. Через месяц после премьеры 4 сезона, студия продлила Люцифера на 5 сезон.
На официальной странице Netflix в Твиттере говорится, что рейтинги сериала были очень высокие, и было решено продлить его на 5 сезон. Но они тут же заспойлерили, что 5 будет последним сезоном сериала.
Как известно, было принято решение, что в финале сериала Люцифер должен умереть - Netflix обожает логичные финалы.
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В 5 сезоне, который планируют сделать официальным будет 16 серий, пишет Лесли-Энн Брандт в своем Instagram.
Люцифер 5 сезон сюжет
"Люцифер был продлен на пятый и последний сезон. Мы невероятно благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу в прошлом сезоне и теперь позволяет нам закончить историю Люцифера на наших условиях. Лучшее еще впереди!", - написали шоураннеры сериала.
Прокомментировал продление сериала и сам Том Эллис - в своем Instagram он написал, что это был длинный путь в один конец, но благодаря поддержке фанатов, 4 сезон получил высокие рейтинги, и теперь продлен на 5 сезон. Актер таже добавил фото, которое намекает на финальную серию 5 сезон - Люцифер может умереть.
В материалах, которые появились в соцсетях, видно, что Люцифер снова вернулся на Землю, но что именно происходит - шоуранеры не намекают. Известно, что 5 сезон не будет последним для мятежного ангела в исполнении Тома Эллиса.
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Люцифер 5 сезон - актеры и роли
В экранизации комиксов Нила Геймана и Vertigo сыграют:
- Том Эллис,
- Лорен Джерман,
- Д. Б. Вудсайд,
- Инбар Лави,
- Лесли-Энн Брандт,
- Кевин Алехандро,
- Рэйчел Харрис,
- Триша Хелфер
- Эйми Гарсиа.
Шоураннерами выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон.
Новый 5 сезон запланирован на май 2020 года, как и 4 сезон, но точной даты пока что не объявляли.
Еще до выхода 5 сезона Люцифера, шоураннеры продили сериал на 6 сезон.
Ранее появились подробности о первой серии 5 сезона Люцифер.