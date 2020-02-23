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Люцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет

23 февраля 2020, 17:30

Телеканал Netflix продлил сериал Люцифер на 5 сезон, и сообщили первые подробности о проекте.

Люцифер 5 сезон
Люцифер 5 сезон: дата выхода и подробности сюжета / Netflix

Сериал Люцифер получил продолжение в еще одном - 5 сезоне на телесервисе Netflix, который в последний момент выкупил проект у телеканала Fox. Через месяц после премьеры 4 сезона, студия продлила Люцифера на 5 сезон.

На официальной странице Netflix в Твиттере говорится, что рейтинги сериала были очень высокие, и было решено продлить его на 5 сезон. Но они тут же заспойлерили, что 5 будет последним сезоном сериала.

Как известно, было принято решение, что в финале сериала Люцифер должен умереть - Netflix обожает логичные финалы.

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В 5 сезоне, который планируют сделать официальным будет 16 серий, пишет Лесли-Энн Брандт в своем Instagram.

Люцифер 5 сезон сюжет

"Люцифер был продлен на пятый и последний сезон. Мы невероятно благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу в прошлом сезоне и теперь позволяет нам закончить историю Люцифера на наших условиях. Лучшее еще впереди!", - написали шоураннеры сериала.

Прокомментировал продление сериала и сам Том Эллис -  в своем Instagram он написал, что это был длинный путь в один конец, но благодаря поддержке фанатов, 4 сезон получил высокие рейтинги, и теперь продлен на 5 сезон. Актер таже добавил фото, которое намекает на финальную серию 5 сезон - Люцифер может умереть.

В материалах, которые появились в соцсетях, видно, что Люцифер снова вернулся на Землю, но что именно происходит - шоуранеры не намекают. Известно, что 5 сезон не будет последним для мятежного ангела в исполнении Тома Эллиса.

Люцифер 5 сезон
Люцифер продлен на 5 сезон / Instagram

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Люцифер 5 сезон - актеры и роли

В экранизации комиксов Нила Геймана и Vertigo сыграют:

  • Том Эллис,
  • Лорен Джерман,
  • Д. Б. Вудсайд,
  • Инбар Лави,
  • Лесли-Энн Брандт,
  • Кевин Алехандро,
  • Рэйчел Харрис,
  • Триша Хелфер
  • Эйми Гарсиа.

Шоураннерами выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон.

Новый 5 сезон запланирован на май 2020 года, как и 4 сезон, но точной даты пока что не объявляли.

Еще до выхода 5 сезона Люцифера, шоураннеры продили сериал на 6 сезон.

Ранее появились подробности о первой серии 5 сезона Люцифер.

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