Эмми 2019: полный список победителей самой популярной телепремии

Прошла традиционная церемония награждения победителей знаменитой телекинопремии Эмми 2019. Рассказываем, какие сериалы стали лучшими в 2019 году.
В Лос-Анджелесе в ночь на 23 сентября прошла торжественная церемония награждения Эмми-2019, которую вел Энтони Андерсон. Кто получил награды Эмми-2019 - читайте в материале Главреда.
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Открытию предшествовала красная дорожка, на которой звезды оттянулись сосвоими нарядами на полную.
Однако когда все чинно расселись в зале, были оглашены результаты трудной и упорной работы звезд за предшествующий год.
Лучшим Комедийным сериалом стал Дрянь, который собрал 4 номинации, Лучшим мини-сериалом стал Чернобыль, собрав 3 номинации, а лучшим драматическим сериалом стала Игра престолов, собрав 2 номинации.
Итак, список победителей Эмми-2019:
- Лучший драматический сериал: Игра престолов
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Джоди Комер — Убивая Еву
- Лучший актёр в драматическом сериале: Билли Портер — Поза
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — Озарк
- Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Питер Динклейдж — Игра престолов
- Лучший комедийный сериал: Дрянь
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж — Дрянь
- Лучший актёр в комедийном сериале: Билл Хэйдер — Барри
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн — Удивительная миссис Мэйзел
- Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Тони Шэлуб — Удивительная миссис Мэйзел
- Лучший мини-сериал: Чернобыль
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Мишель Уильямс — Фосси/Вердон
- Лучший актёр в мини-сериале или телефильме: Джаррель Джером — Когда они увидят нас
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Патриша Аркетт — Притворство
- Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме: Бен Уишоу — Чрезвычайно английский скандал
- Лучший телефильм: Чёрное зеркало: Брандашмыг
- Лучшие режиссёры драматического сериала: Джейсон Бэйтман — Озарк (серия Reparations)
- Лучший сценарий к драматическому сериалу: Джесси Армстронг — Наследники (серия Nobody is Ever Missing)
- Лучший режиссёр комедийного сериала: Гэри Брэдбир — Дрянь
- Лучший сценарий к комедийному сериалу: Фиби Уоллер-Бридж — Дрянь
- Лучший режиссёр мини-сериала/ телефильма: Йохан Ренк — Чернобыль
- Лучший сценарий к мини-сериалу/ телефильму: Крэйг Мэйзин — Чернобыль
Напомним, скоро выходит 3 сезон сериала Удивительная Миссис Мейзел.