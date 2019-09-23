Эмми 2019: полный список победителей самой популярной телепремии

Эмми-2019: список победителей / Twitter

В Лос-Анджелесе в ночь на 23 сентября прошла торжественная церемония награждения Эмми-2019, которую вел Энтони Андерсон. Кто получил награды Эмми-2019 - читайте в материале Главреда.

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Открытию предшествовала красная дорожка, на которой звезды оттянулись сосвоими нарядами на полную.

Однако когда все чинно расселись в зале, были оглашены результаты трудной и упорной работы звезд за предшествующий год.

Лучшим Комедийным сериалом стал Дрянь, который собрал 4 номинации, Лучшим мини-сериалом стал Чернобыль, собрав 3 номинации, а лучшим драматическим сериалом стала Игра престолов, собрав 2 номинации.

Итак, список победителей Эмми-2019:

Лучший драматический сериал: Игра престолов

Лучшая актриса в драматическом сериале: Джоди Комер — Убивая Еву

Лучший актёр в драматическом сериале: Билли Портер — Поза

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — Озарк

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Питер Динклейдж — Игра престолов

Лучший комедийный сериал: Дрянь

Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж — Дрянь

Лучший актёр в комедийном сериале: Билл Хэйдер — Барри

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн — Удивительная миссис Мэйзел

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Тони Шэлуб — Удивительная миссис Мэйзел

Лучший мини-сериал: Чернобыль

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Мишель Уильямс — Фосси/Вердон

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме: Джаррель Джером — Когда они увидят нас

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Патриша Аркетт — Притворство

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме: Бен Уишоу — Чрезвычайно английский скандал

Лучший телефильм: Чёрное зеркало: Брандашмыг

Лучшие режиссёры драматического сериала: Джейсон Бэйтман — Озарк (серия Reparations)

Лучший сценарий к драматическому сериалу: Джесси Армстронг — Наследники (серия Nobody is Ever Missing)

Лучший режиссёр комедийного сериала: Гэри Брэдбир — Дрянь

Лучший сценарий к комедийному сериалу: Фиби Уоллер-Бридж — Дрянь

Лучший режиссёр мини-сериала/ телефильма: Йохан Ренк — Чернобыль

Лучший сценарий к мини-сериалу/ телефильму: Крэйг Мэйзин — Чернобыль

Напомним, скоро выходит 3 сезон сериала Удивительная Миссис Мейзел.