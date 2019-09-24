Выбор матери 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала

Выбор матери 3 серия онлайн / СТБ

Новые 3 и 4 серии сериала Выбор матери на СТБ вышли 24 сентября. Елена привозит Инну в место, где когда-то росла сама. Девочка болеет, и ей срочно нужна медицинская помощь. Что было в 3 и 4 сериях Выбор матери - смотри и читай на Главреде.

Читайте такжеВыбор матери: что было в 1 и 2 сериях сериала

Выбор матери - описание 3 серии смотреть онлайн анонс

Старый детский дом, в котором училась Лена, уже не работает. Но старая воспитательница Елены Рита, которая там живет, дает им с Инной кров и вызывает для девочки врача.

Поликарпов хочет заморозить расследование пропажи Инны до весны, но появляются новые свидетели. Елена вспоминает прошлое, и в сериале показывают, как в шестилетнем возрасте она попала в детский дом.

Чемес и молодая сотрудница полиции Виктория ищут Елену, чтобы взять свидетельские показания. В доме Марины проходит обыск. Евгения вспоминает, как удочерила Елену. Дело об исчезновении Инны освещается СМИ, и Инна видит в репортаже, как мать признаёт её погибшей.

Брату Елены Денису поручают подготовить материал о полицейском произволе. Детский дом закрывают, и Елена с Инной вынуждены ехать дальше. Елена приходит к своей приемной матери Евгении.

Выбор матери: смотреть онлайн 3 серию - 24-09-2019:

Выбор матери - описание 4 серии смотреть онлайн анонс

Елена обращается к состоятельной матери за финансовой помощью, не объясняя причин. Она намеревается тайно вывезти Инну за границу, но вынуждена ждать, пока не будут готовы поддельные документы. Лена попросила у матери большую сумму денег – 10 000 долларов. Они нужны женщине на новые документы для Инны. Женя согласилась помочь дочери, но с одним условием: Лена две недели будет жить в ее доме.

На семейном ужине Елена знакомится с Александром, лечащим врачом Евгении. Инна случайно называет Елену мамой в присутствии Анны, и Елена вынуждена врать, что является матерью девочки. Анна соглашается хранить этот секрет и селит Инну у себя — напротив дома семьи Елены.

Карина, родная дочка Евгении, всю жизнь ревновала маму к приемной сестре. Ей всегда казалось, что мама любит Лену больше. Для Карины возвращение сестры – очень нежелательное событие.

Ночью у девочки случается приступ аппендицита. На помощь приходит Александр. Тем временем следователи в Реченске находят доказательства жестокого обращения Марины с дочерью, а Михаил догадывается, что Инна может быть жива. Михаил пытается выяснить подробности у соседки Галины.

Читайте такжеВыбор матери: дата выхода, список серий и как смотреть онлайн

Выбор матери: смотреть онлайн 4 серию - 24-09-2019:

Сериал Выбор матери выходит по будням в 21:00 на СТБ. Также описание серий и анонсы можно посмотреть и почитать на Главреде.