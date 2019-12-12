Ведьмак 2019: финальный трейлер и потрясающая картина мира

Вышел официальный последний трейлер сериала Ведьмак от Netflix. Чем удивила шоуранер, и что на не показывали в Ведьмаке ранее - смотри на видео.
Создатели Ведьмака на Netflix наконец раскрыли главную интригу - масштабным сражениям в сериале быть.
Видео битв хранили до последнего, и выложили-таки в финальном трейлере сериала.
Поскольку уже есть описание сюжета серий Ведьмака, и по ним видно, что сериал охватывает 1-4 книги Сапковского, то стоит ожидать масштабных битв с Нильфгаардом, которых в книгах было несколько, если не считать мелкие битвы небольших отрядов и потасовки.
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Ведьмак на Netflix смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Напомним, все серии Ведьмака на Netflix выходят 20 декабря на телесервисе.