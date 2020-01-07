Люцифер 5 сезон: в сериале наконец появится Бог

Стало известно, кто сыграет Бога в сериале Люцифер. В последнем сезоне, ангелу Люциферу все-таки придется встретится с отцом.
В финальном 5 сезоне Люцифер встретится с Богом, и стало известно, кто сыграет эту роль.
Деннис Хейсберт присоединился к актерскому составу Люцифера, и сыграет Бога в финальном сезоне пишет EW.
Актер Деннис Хейсберт, который играл отца Роланда в Темной Башне 2017, а также Жэвида Палмера в сериале 24 часа и Джонаса Блейна в Отряде "Антитерор" станет Богом в финале Люцифера.
Читайте такжеЛюцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет
Создатели сериала раскрыли не только новые роли - финал будет разделен на 2 части по 8 серий, и кроме обещанного эпичного финала, в сериале Люцифер обещают также нуарные черно-белые серии и другие тематические эпизоды.
Ранее раскрыли подробности первой серии 5 сезона Люцифера