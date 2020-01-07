Люцифер 5 сезон: в сериале наконец появится Бог

Люцифер 5 сезон: Кто сыграет Бога / screenshot from Lucifer

В финальном 5 сезоне Люцифер встретится с Богом, и стало известно, кто сыграет эту роль.

Деннис Хейсберт присоединился к актерскому составу Люцифера, и сыграет Бога в финальном сезоне пишет EW.

Актер Деннис Хейсберт, который играл отца Роланда в Темной Башне 2017, а также Жэвида Палмера в сериале 24 часа и Джонаса Блейна в Отряде "Антитерор" станет Богом в финале Люцифера.

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Деннис Хейсберт / Screenshot from Incorporated

Создатели сериала раскрыли не только новые роли - финал будет разделен на 2 части по 8 серий, и кроме обещанного эпичного финала, в сериале Люцифер обещают также нуарные черно-белые серии и другие тематические эпизоды.

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