Ведьмак Кошмар волка - сюжет и съемки

Ведьмак Кошмар волка 2020 - сюжет и схемки / скриншот Ведьмак 3

Телеканал Netflix выпускает мульсериал Ведьмак: Кошмар Волка в 2020 году вместо 2 сезона сериала Ведьмак.

Однако, руководство Netflix неожиданно подобрело, и фанатам представили сюжет мульта и подробности о съемках.

Оказывается, серилал Ведьмак: Кошмар Волка - не про Геральта, а про Весемира, который минимум на сотню лет старше главного героя книг Сапковского.

Netflix описывает сюжет так: "Задолго до того, как стать наставником Геральта, Весемир начал идти по собственному пути ведьмака — после того, как загадочный Деглан призвал его по Праву Неожиданности".Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

Получается, Вессемир - дитя неожиданности. Если Netflix сохранят какую-то ориентацию на события книг Сапковского, то в Кошмаре Волка могут даже показать легендарное нападение на Каер-Морхэн.

Но создатели больше не дают информации о сюжете.

Над картиной работают убийца сериала Ведьмак Лорен Хиссрич и сценарист Бо ДеМайо (писал третью серию в первом сезоне и пишет эпизод для второго). За анимацию отвечает Mir Studio — ее авторству принадлежат эпизоды мультсериалов Аватар: Легенда о Корре и Вольтрон: Легендарный защитник.

Хэрриет Кершоу кого-то озвучила в мультсериале, ибо у нее в портфолио уже есть отметка на Ведьмаке-2020.