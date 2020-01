Сериал Ведьмак переснимут как аниме

Ведьмак Кошмар волка 2020 - все подробности / Netflix

Сериал Ведьмак получил достаточно рейтинга для того, чтобы Netflix продолжил измывательства над сюжетом, и запустил новый формат шоу.

Телесервис Netflix подтвердил, что в разработке аниме по Ведьмаку, которое выйдет уже в 2020 году.

На сайте ильдии сценаристов Америки появилась информация о проекте под названием The Witcher: Nightmare of the Wolf - Ведьмак - Кошмар Волка.

После того, как в сети стали бурно обсуждать проект, Netflix официально подтвердил проект.

Кроме того, на сайте актрисы озвучивания Хариет Кершо было обнаружено, что она сыграет нескольких персонажей в проекте под названием Ведьмак для Netflix, который должен выйти в 2020 году.

Премьера второго сезона сериала, назначена на 2021. Так что, речь идёт именно о Nightmare of the Wolf / Ведьмак - Кошмар Волка.

Сценарий напишет Бо ДеМайо - сценарист третьего эпизода первого сезона Ведьмака, Лорен Хиссрич также не осталась в стороне.

Пока что сюжет анимации держат в секрете.

