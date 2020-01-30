Ведьмак 2021 - особенности 2 сезона, съемки и сюжет

Ведьмак 2 сезон: подробности / Netflix

Лорен Хиссрич раскрыла пару секретов о втором сезоне Ведьмака на Netflix.

Во время подкаста на Flickering Myth, Лорен Хиссрич рассказала о времени, месте съемок и особенностей 2 сезона Ведьмака.

Лорен Хиссрич сказала, что съемки Ведьмака 2021 начались в Британии, в январе 2020, и продлятся около 125 дней.

Также Хиссрич призналась, что она решила заменить Тима Аслана, который занимался доспехами Нильфгаарда в 1 сезоне на Люсинду Райт.

Также Хиссрич заявила, что у нее очень тяжелая работа - шоуранером. По ее словам, она должна следить за тем, чтобы все делали свою работу идеально.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

Хиссрич также занимается подготовкой локаций и сценарием, а также курирует процесс в целом. За съемку эпизодов будут отвечать четыре неназванных режиссера, каждый из которых выпустит по две серии.

Хиссрич призналась, в чем состояло сотрудничество с Анджеем Сапковским - он хотел, чтобы Netflix передал дух книги, и дух эпохи, вложенный в романы, и шоуранер сказала, что это было непросто.

Вторым по сложности было показать социальное положение Ведьмака, и образ жизни Геральта.

Лорен Хиссрич раскрыла подробности 2 сезона Ведьмака слушать онлайн подкаст:

Кроме того, Хиссрич призналась, что поменяла тип повествования - в этот раз будет одна сюжетная линия, а не три, как в первом сезоне. Проблемой было то, что из-за разнице в возрасте, Хиссрич не смогла адекватно показать сюжет, ибо история Йеннифер лет на 50-70 длинее, чем у Геральта, а Цири появляется в их жизни только последние лет 15. Зрителей озадачивало повествование в 1 сезоне Ведьмака.

Напомним, что ранее появились подробности нового сериала Ведьмак: Кошмар Волка, который выйдет в 2020 году, и снимать который также будет Хиссрич.