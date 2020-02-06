Ведьмак 2 сезон: появились персонажи, которых не было в книгах и играх

Ведьмак 2 сезон - в сериал вводят новых персонажей/ Netflix

Сериал Ведьмак - стал весьма провокационным и популярным в 2019 году, и благодаря стараниям Лорен Хиссрич, эта популярность не сбавляет обороты.

Для нового 2 сезона Ведьмака, были придуманы новые персонажи, которых не было ни в книгах Сапковского, ни в играх.

Лорен Шмидт дала отмашку на создание новых персонажей в Ведьмаке, чтобы хзавуалировать свой полный провал с неудачным основным кастом. Так, во втором сезоне появится девушка, которую сыграет Кармель Ланиадо - неизвестная до Доктора Дуллитла актриса. Персонаж будет существовать минимум 3 серии, и описывается, как "игривая и капризная, склонная к садизму".Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

Пока все фанаты Ведьмака пытаются понять - кто такой будет персонаж Кармель с нетрадиционным для вселенной Ведьмака именем Вайолетт, съемки 2 сезона Ведьмака уже проходят в Лондоне Великобритании.

Хоть Лорен Хиссрич покаялась в некоторых своих ошибках во время общения с журналистами на подкасте, не похоже, что она намерена снимать сериал Ведьмак по уже существующим сюжетам книг и игр.

Примечательным было то, что Цири за первый сезон не называли ребенком Старшей Крови, и не объясняли, что это. Либо это было упущение сценаристов, либо идею с экспериментами, эльфами и пророчествами в сериале опускают.

Второй сезон "Ведьмака" выйдет в 2021 году. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.