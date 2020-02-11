Паразиты переснимут как сериал на НВО с Марком Руффало в главной роли

Пон Чжун Хо сделает Паразитов сериалом для НВО / Reuters

Пон Чжун Хо, не прекращая пить после победы на Оскар-2020 решил снять сериал по своему фильму для платформы НВО.

Создатель Паразитов южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо готовит американскую сериальную версию Паразитов, и появилась информация о потенциальном кастинге. Главный претендент на ключевую роль в сериале - Марк Руффало, более известный как Халк и Дилан Родс в Иллюзии обмана, сообщает Collider со ссылкой на источники.

Западное издание распространяет неподтвержденную пока что информацию, что сценарист и режиссер оригинала Паразиты Пон Чжун Хо лично займется разработкой сериала и собирается использовать для этого многие идеи и наработки, не вошедшие в финальный монтаж из-за ограниченного времени. Фактически - он снова становится шоураннером. Для создания расширенной версии для НВО ему отрядили продюсера Адама Маккея.

Скорее всего, Руффало сыграет отца бедного семейства, которое паразитирует на богатой семье, в свою очередь паразитирующей на них. Будет ли сериал прямым ремейком или в некоторой степени продолжением фильма, пока не разглашается.

Более того, пока что ошалевший от счастья Пон Чжун Хо, который обещал пить все 10 февраля, не подтверждал подобных планов на будущее.

Напомним, Паразиты Пон Чжун Хо получили сразу 4 Оскара на церемонии 2020 - Лучший режиссер, Лучший фильм, Лучший фильм на иностранном языке и лучщий оригинальный сценарий.