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Натали Дормер заметили на съемках Ведьмака 2021 - новые подробности

10 марта 2020, 16:05

В сеть просочились фото, на которых звезда Игры престолов Натали Дормер скачет на коне - это все было рядом со съемочной площадкой сериала Ведьмак.

Ведьмак 2 сезон
Ведьмак 2 сезон / Netflix

Британская актриса Натали Дормер попала в кадр недалеко от локации съемок сериала Ведьмак 2 сезон.

После этого  портал Redanian Intelligence предположил, что во втором сезоне Ведьмака от Netflix может появиться Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в Игре престолов.

Однако, вскоре после распространения новости о том, что Дормер появится в Ведьмаке, появился официальный комментарий ее представителей.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

Представители Натали Дормер заявили, что актриса не участвует в съемках второго сезона Ведьмака. Судя по всему, она просто побывала в гостях.

Актрису заметили на съемках 2 недели назад, особо это начали обсуждать последние дни.

Основаниями для слухов стало то, что Домер каталась на лошадях с кем-то из группы на съемках Ведьмака. Плюс одна из челнов съемочной группы написала в Instagram, как хорошо тусить с Натали Дормер: "Каждый день на съемках "Ведьмака" как суббота. Приводите и Натали Дормер, чтобы посмеяться, потанцевать и покататься на лошадях!".

Ранее Netflix обновил список актеров 2 сезона сериала Ведьмак.

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