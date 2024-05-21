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Как нам вернуться домой, когда мы одни: рецензия на фильм "Отражение"

Дмитрий Видоменко
21 мая 2024, 13:50обновлено 21 мая, 14:35
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В Украине вышел новый игровой полнометражный проект режиссера Валентина Васяновича - драма "Отражение".
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Роман Луцкий и Игорь Шульга в фильме "Отражение" / Harmata Films/Arsenal Films (UA) Limelite/ForeFilmsк

В больнице города Днепр работает хирургом Сергей (Роман Луцкий), который души не чает в дочери на грани пубертата (Ника Мыслицкая). Та живет с мамой (Надежда Левченко) и отчимом (Андрей Рымарук)

В больнице города Днепр работает хирургом Сергей (Роман Луцкий), который души не чает в дочери на грани пубертата (Ника Мыслицкая).Та живет с мамой (Надежда Левченко) и отчимом (Андрей Рымарук). Правда, отчим ‒ офицер и дома практически не бывает, воюя на Донбассе. Сергей, как и положено интеллигенту, сперва терзается вопросом ‒ достаточно ли он полезен в тылу (плюс ему постоянно приходится оперировать раненных бойцов), а потом решается пойти на фронт военврачом, где скоро попадает в плен к боевикам "ДНР". И едва ли не сложнее, чем вытерпеть все бесчеловечные пытки, ему становится потом, по возвращении из этого ада, приноровиться к прежней жизни.

"Отражение" ‒ тот случай, не такой уж и частый в украинском кино – когда долгий путь фильма от премьеры на фестивалях (а этот проект стал первым за время Независимости, который взяли в основной конкурс престижного киносмотра в Венеции), делает его еще более актуальным и жестким. Свой проект Валентин Васянович (довольно редкий пример в нашем кино кинематографиста-многостаночника – здесь он и режиссер, и оператор, и сценарист, и монтажер) снял и выпустил еще в 2021-м, когда боевые действия ограничивались зоной АТО/ООС. А сейчас, когда "Отражение" вышло в прокат – проблемы, которые подняты и описаны в нем, тепер касаются и кровоточат буквально каждому украинцу.

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Сразу нужно сказать ‒ "Отражение" к своему зрителю ‒ когда более, а когда менее ‒ безжалостно и, что называется, не для слабонервных (создателей консультировал и даже сыграл маленькую роль ‒ правда в прокатную версию та не попала – бывший узник "днровских" боевиков, журналист Станислав Асеев). И отдельное уважение Васяновичу, что он избежал искушения превратить сцены в плену в сплошной карнавал в духе tortured porn.

Плюс, неискушенных зрителей может, отпугнуть манера съемки – фильм сделан и смонтирован долгими плавными однокамерными планами (но можно себе представить, какого профессионализма это потребовало от съемочной группы и сколько литров пота актера пролили на репетициях). Отдельных похвал заслуживает исполнитель главной роли премьер Ивано-Франковского театра Роман Луцкий, который отказался от своего прежнего кинотипажа разбитного Адониса, постриг кудри и на разрыв аорты играет переломанного войной и пленом человека.

Очень выпуклая роль и у Василия Кухарского (звезды театра на Подоле, который, к глубочайшему сожалению, скончался в прошлом году от полученных на фронте ран) ‒ мелкого и забитого жизнью сепаратиста, которую, по большому счету, пофигу идеология, а все, о чем он мечтает ‒ накопить деньжат и купить подержанную иномарку.

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К слову, на роль дочери главного героя Васянович пригласил собственную дочь Нику – прямо говоря, что не решился бы требовать от наемной юной актрисы того уровня игры и эмоций, который ему нужен. Да и некоторые сцены фильма, как говорил постановщик, прямо воспроизводят его реальные диалоги с дочерью.

Фильм немного провисает по действию и эмоциональному напряжению ‒ но это вполне объясняется тем, что персонаж Луцкого совершенно теряется после возвращения из плена в мирной жизни (и из последних сил барахтается в серой действительности).

Подытоживая, скажем ‒ "Отражение" точно не станет легким киноопытом, под этот фильм громко не похрустишь поп-корном и не попьешь пивка, но глянуть его стоит непременно. В конце концов, войне пока не видно конца и края, а значит, таких гнетомых ПТСРом людей, как главный герой будет все больше и больше, к сожалению.

Смотрите на видео трейлер фильма "Отражение":

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