"Оптимизма нет": появился мрачный прогноз насчет сроков продолжения войны

Неразрешимой проблемой остаются так называемые гарантии для Украины, считает Александр Морозов.

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Появился прогноз действий Дональда Трампа по отношению к Владимиру Путину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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США могут надавить на РФ для достижения режима прекращения огня

Оснований для оптимизма в отношении урегулирования войны пока нет

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов прокомментировал вопрос вероятности экономического давления США на страну-агрессора РФ с целью завершения войны в Украине.

"Можно предположить, что при определенных договоренностях, если Дональд Трамп будет действовать в этом направлении, Кремль на этом этапе максимум может пойти на так называемый режим прекращения огня без предварительных условий на определенный срок, например на 60 дней", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Вместе с тем эксперт отмечает, что по мнению большинства наблюдателей, диктатор Владимир Путин не остановит войну ни под каким давлением. Само по себе давление, экономический упадок или падение цен на нефть не подтолкнут Путина к решению о завершении войны, а в лучшем случае это может побудить часть российской верхушки пересмотреть свою позицию.

"Оснований для оптимизма в отношении урегулирования войны, к сожалению, практически нет. Кремль продолжает жестко стоять на прежних позициях и не демонстрирует никакой перспективы компромисса. С другой стороны, неразрешимой проблемой остаются так называемые гарантии для Украины Причем они должны быть не просто декларациями о будущем вступлении Украины в НАТО", - говорит он.

Собеседник отмечает, что меры, которые предлагаются сейчас, такие как снижение цен на нефть или усиление санкционного давления, могут быть реализованы, но их эффект станет ощутимым только через 2-3 года.

"Вопрос же стоит о том, как изменить ход войны сегодня. Поэтому сейчас важны не только действия Трампа, но и решения, принятые на заседании на базе Рамштайн 6 января. Важно и происходящее со сложившимся глобальным альянсом поддержки Украины, включая европейские страны. Это позиции таких стран, как Дания и Чехия, не говоря уже о Германии, Франции, Швеции и других. Также важно отметить шаги, предпринятые Эммануэлем Макроном, который призвал мобилизовать 80 000 резервистов", - добавил Морозов.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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