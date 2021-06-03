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Кинофестиваль Молодость – шанс для Украины рассказать миру о своих национальных идеях, - Халпахчи

3 июня 2021, 13:30

Кинофестиваль Молодость покажет миру, что в Украине есть свое национальное кино, и поможет стране показать себя независимым государством.

Андрей Халпахчи
Андрей Халпахчи / УНИАН

После того, как Украина смогла освободиться от советской цензуры, национальный кинематограф получил возможность показывать свой продукт, рассказывая о важных событиях в истории государства. Благодаря фестивалю Молодость у кино появляется возможность выполнять эту особую миссию. Об этом заявил арт-директор фестиваля Молодость Андрей Халпахчи в рамках проекта "Робимо українське", созданного компанией Метинвест, и приуроченного к 50-летию кинофестиваля, который проходит в Киеве в период с 29 мая по 6 июня.

"История "Молодости" - это история Украины, всех изменений, которые происходили до Независимости, после Независимости", - рассказал он в интервью Vogue.

По словам руководителя фестиваля, после того, как Украина получила независимость, Молодость превратилась в отличную и свободную площадку, которая может выполнять задачу популяризации украинского кино во всем мире. Такая работа поможет Украине показать миру, что страна является независимым государством.

"Украинское кино переживало слишком сложные времена. Речь идет о двойной, даже тройной цензуре, когда нас обвиняли в национализме. Кинематографистам было чрезвычайно тяжело. Поэтому у нас огромный задел украинской классики, но фильмов, абсолютно символических для страны, не так много. "Вавилон XX" – этот фильм, кстати, в 1979 году победил на кинофестивале "Молодость". В конце концов, картина живая, яркая. В ней есть определенные вещи национальные, которые тогда Ивану (Миколайчуку – ред.) надо было скрывать, а сегодня они чрезвычайно актуальны. Я уверен, что фестиваль должен отражать процессы, характерные именно для Украины. Недаром на том же Каннском фестивале обычно фильм-открытие – это как раз французский фильм", - подчеркнул Андрей Халпахчи.

Полностью выпуск "Робимо українське", который посвящен Киевскому международному фестивалю Молодость, можно посмотреть на странице проекта.

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