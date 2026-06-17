Обнародован первый трейлер мультфильма "Шрек-5": названа дата премьеры

В официальном тизере впервые показали повзрослевших сыновей Шрека и Фионы по имени Фергюс и Фаркл.

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Обнародован первый трейлер мультфильма "Шрек-5" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Картина выйдет в прокат 30 июня 2027 года

Режиссерами "Шрека-5" выступили Конрад Вернон, Уолт Дорн и Брэд Эблсон

Компания Universal Pictures, которая занимается созданием пятой части культового мультфильма "Шрек", опубликовала новый трейлер проекта. Ролик появился на канале студии в YouTube.

"Это происходит... это действительно происходит! Смотрите "Шрек-5" только в кинотеатрах летом 2027 года", - говорится в описании к первому тизер-трейлеру картины. видео дня

Новая часть одной из самых любимых анимационных франшиз всех времен, основанной на книге Уильяма Стейга "Шрек!", будет продолжением мультфильма "Шрек навсегда".

В официальном тизере впервые показали повзрослевших сыновей Шрека и Фионы по имени Фергюс и Фаркл. Также на кадрах можно видеть, как Осел вместе со своей семьей отправляется в волшебную страну "Где-то далеко-далеко".

Известно, что картина выйдет в прокат 30 июня 2027 года. К озвучиванию любимых всеми персонажей вернулись Эдди Мерфи, Майк Майерс, Кэмерон Диас. Также к составу присоединилась Зендея, чьим голосом будет говорить дочь двух огров - Фелиция.

Режиссерами "Шрека-5" выступили Конрад Вернон, Уолт Дорн и Брэд Эблсон, а продюсером фильма стали Джина Шэй и Крис Меледандри.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что известная британская актриса Эмилия Кларк пожалела об участии в популярных кинофраншизах. После участия в сериале "Игра престолов" Кларк присоединилась к съемкам в популярных проектах, включая мини-сериал "Секретное вторжение" от Marvel, фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" и "Терминатор: Генезис". По ее словам, ни один из них не понравился зрителям.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

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О франшизе "Шрек" Франшиза "Шрек" (Shrek) - это одна из самых успешных и прибыльных анимационных серий в истории кино. Она основана на детской книге Уильяма Стейга и включает в себя основную квадрологию, спин-оффы, короткометражные спецвыпуски и долгожданное продолжение.

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