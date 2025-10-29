Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

22 ноября в 21:00 на 1+1 Украина состоится премьера нового документального авторского фильма Дмитрия Комарова "Выход".

Дмитрий Комаров Выход - премьера состоится на 1+1 Украина / Пресс-служба

Дмитрий Комаров презентует проект, посвященный теме психологического здоровья в условиях войны и поиска путей к исцелению, под названием "Выход".

Какими нас делает война? Каким будет общество после войны? Как справиться с эмоциональными и психологическими проблемами, стрессами, паникой, агрессией и хронической усталостью? Как найти выход? На эти вопросы журналист пытается найти ответ в ленте.

"Среди нас нет ни одного человека, которого бы война не коснулась совсем. Каждый из нас в той или иной степени травмированы войной. Она изменила жизнь каждого из нас. Но этот фильм - не о боли, а о том, как в любой ситуации найти выход. Как найти в себе силы жить полноценной жизнью после пережитого, даже когда война забрала самое дорогое или ценное, и научиться снова радоваться жизни, чувствовать себя счастливым. Мы нашли трех украинцев, в которых миллионы узнают себя. Снимали их жизни целый год. Надеемся, кто-то из зрителей найдет в фильме совет и для себя - как сделать свою жизнь немножечко лучше в это сверхсложное время. Психическое здоровье - не менее важно, чем физическое. Его нельзя игнорировать. Наоборот - мы должны научиться заботиться о себе и своем внутреннем состоянии, ведь от этого зависит и качество нашей жизни, и физическое самочувствие", - прокомментировал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров Выход - премьера состоится на 1+1 Украина / Пресс-служба

Дмитрий Комаров отправляется в новую правдивую экспедицию - на этот раз вглубь историй людей, которые решились преодолеть страх и обратиться за помощью к психологу. Он показывает, что забота о собственном эмоциональном и психологическом состоянии - это не слабость, а путь к восстановлению. А также в своем фирменном стиле журналист поможет героям фильма восстановить свое состояние эмоциями и путешествиями.

Герои ленты - трое украинцев, переживших потерю близкого человека, дома, фронт, плен, ранения. Однако, они решились на эксперимент и вместе с журналистом и психологами решили начать жить заново. Каким будет этот путь?

В своем привычном стиле, знакомом поклонникам "Мира наизнанку", Дмитрий Комаров поднимает, казалось бы, сложные темы, но делает их доступными и понятными. Фильм побуждает к откровенному разговору и одновременно показывает возможные пути к исцелению и адаптации в условиях новой реальности.

Не пропустите премьеру нового авторского документального фильма Дмитрия Комарова "Выход" 22 ноября в 21:00 на 1+1 Украина!

